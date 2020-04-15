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С начала года гродненские таможенники установили 30 фактов нарушения режима в пунктах пропуска

15.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

С начала года гродненские таможенники установили 30 фактов нарушения режима в пунктах пропуска

С начала 2020 года к административной ответственности за нарушение режима в пунктах пропуска Гродненской региональной таможни привлечены 30 граждан, более 70% из которых — водители большегрузов.

Подавляющее большинство выявленных нарушений касается оставления денежных средств в документах, предъявляемых к таможенному контролю. Отдельные лица привлечены к административной ответственности за самовольное движение по территории пункта пропуска, а также несанкционированные фото и видеосъемку.

За подобные действия, являющиеся нарушением режима в пункте пропуска, предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 23.32 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает предупреждение либо наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин с депортацией либо без депортации. При повторном совершении данного правонарушения в течение года размер штрафа составляет до ста базовых величин.

Пересекая границу, соблюдайте установленный законодательством порядок в пункте пропуска. Также будьте внимательны перед предъявлением к таможенному контролю документов. Права и обязанности физических лиц, находящихся в пункте пропуска, установлены статьей 43 Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008г. № 419-З «О Государственной границе Республики Беларусь».

#таможня
www.grt.customs.gov.by

 
 
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С начала 2020 года к административной ответственности за нарушение режима в пунктах пропуска Гродненской региональной таможни привлечены 30 граждан, более 70% из...
 
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