В Малорите горела хозяйственная постройка

Источник материала: Виртуальный Брест

Малоритским спасателям 14 апреля в 22-08 поступило сообщение о том, что в районном центре по ул. Энгельса горит хозяйственное строение.





По прибытии к месту вызова двух отделений на автоцистернах пожарной аварийно-спасательной части №1 г. Малорита установлено, что крыша постройки охвачена огнем, соседним строениям угрозы не было.

Спасатели ликвидировали пожар . Огнем повреждены крыша, перекрытие и имущество внутри блочной хозяйственной постройки.





Причина произошедшего устанавливается.







