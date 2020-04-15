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В Малорите горела хозяйственная постройка

15.04.2020 14:53 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Малоритским спасателям 14 апреля в 22-08 поступило сообщение о том, что в районном центре по ул. Энгельса горит хозяйственное строение.

В Малорите горела хозяйственная постройка

По прибытии к месту вызова двух отделений на автоцистернах пожарной аварийно-спасательной части №1 г. Малорита установлено, что крыша постройки охвачена огнем, соседним строениям угрозы не было.

Спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждены крыша, перекрытие и имущество внутри блочной хозяйственной постройки.

В Малорите горела хозяйственная постройка

Причина произошедшего устанавливается.

В Малорите горела хозяйственная постройка

В Малорите горела хозяйственная постройка

 
 
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  Малоритским спасателям 14 апреля в 22-08 поступило сообщение о том, что в районном центре по ул. Энгельса горит хозяйственное строение. По прибытии к месту вызова...
 
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