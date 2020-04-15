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В Малорите горела хозяйственная постройка
15.04.2020 14:53 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Малоритским спасателям 14 апреля в 22-08 поступило сообщение о том, что в районном центре по ул. Энгельса горит хозяйственное строение.
По прибытии к месту вызова двух отделений на автоцистернах пожарной аварийно-спасательной части №1 г. Малорита установлено, что крыша постройки охвачена огнем, соседним строениям угрозы не было.
Спасатели ликвидировали
Причина произошедшего устанавливается.
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Малоритским спасателям 14 апреля в 22-08 поступило сообщение о том, что в районном центре по ул. Энгельса горит хозяйственное строение. По прибытии к месту вызова...
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