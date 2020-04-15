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Реконструкция пункта пропуска "Верхний Теребежов" завершится в I полугодии 2021 года

15.04.2020 14:53 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Реконструкция пункта пропуска "Верхний Теребежов" на белорусско-украинской границе завершится в первом полугодии 2021 года. Работы уже выполнены более чем на 50%, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Реконструкция пункта пропуска "Верхний Теребежов" завершится в I полугодии 2021 года

Пропускная способность пункта "Верхний Теребежов" в настоящее время составляет 500 транспортных средств в сутки, из которых - 430 легковых, 50 грузовых авто, 20 автобусов.

Реконструкция предполагает развитие инфраструктуры и технического оснащения, а также совершенствование технологических процессов государственного контроля. В результате пропускная способность "Верхнего Теребежова" увеличится почти вдвое и составит 900 транспортных средств в сутки. Вместо шести каналов для движения транспортных средств появятся 12 (по шесть на въезд и на выезд) с проведением на них всех видов контроля, работой системы красного и зеленого коридоров.

Во время реконструкции уже построено новое здание таможенных и пограничных служб с залом досмотра багажа пассажиров и оформления грузового автотранспорта, здание служб санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля с боксом углубленного досмотра. Сейчас в помещениях ведутся отделочные работы.

 
 
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  Реконструкция пункта пропуска "Верхний Теребежов" на белорусско-украинской границе завершится в первом полугодии 2021 года. Работы уже выполнены более чем на 50%,...
 
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