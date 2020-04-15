ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Подготовка к параду 9 Мая. Какая техника примет участие?

15.04.2020 16:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Между тем, на аэродроме Липки в эти дни идут тренировки личного состава и военной техники к торжественному параду в честь 75-й годовщины Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Подготовка к параду 9 Мая. Какая техника примет участие?

Подготовка к параду 9 Мая. Какая техника примет участие?

Слаженность действий отрабатывают на специальной площадке 18 парадных расчетов и 185 единиц техники. Отличительной особенностью нынешнего парада станет то, что в нем будут участвовать только новые и модернизированные образцы военной техники.

Подготовка к параду 9 Мая. Какая техника примет участие?

В составе механизированной колонны пройдут мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня. Также уникальные, обладающие самыми передовыми и современными технологиями средства и комплексы войск связи. 

Подготовка к параду 9 Мая. Какая техника примет участие?

Алексей Кухальский, гвардии старший лейтенант:
На тебя смотрит куча глаз, а ты чувствуешь ответственность, гордость за себя. Понимаешь, что тебя видят родные, близкие. Конечно, почетно это. Берет гордость.

Подготовка к параду 9 Мая. Какая техника примет участие?

Владимир Кулажин, заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования:
Для подготовки к параду отобраны самые дисциплинированные, подготовленные военнослужащие, которые в процессе подготовки повышают свое мастерство вождения техники, техническое обслуживание. Личный состав к подготовке относится добросовестно, с чувством ответственности и к проведению парада готов.

Особое внимание при подготовке водительского состава уделяется отработке вопросов соблюдения дистанции, скорости движения и слаженности в составе колонн. В течение 5 часов три раза в неделю водители преодолевают около 60 км, а всего за время подготовки к параду – около 300 км.  

Люди в материале: Владимир Кулажин, Алексей Кухальский

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Между тем, на аэродроме Липки в эти дни идут тренировки личного состава и военной техники к торжественному параду в честь 75-й годовщины...
 
Новости дня
Новости разные
 
На выборах в Южной Корее участвует рекордное число политических партий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика