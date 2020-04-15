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Подготовка к параду 9 Мая. Какая техника примет участие?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Между тем, на аэродроме Липки в эти дни идут тренировки личного состава и военной техники к торжественному параду в честь 75-й годовщины Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Слаженность действий отрабатывают на специальной площадке 18 парадных расчетов и 185 единиц техники. Отличительной особенностью нынешнего парада станет то, что в нем будут участвовать только новые и модернизированные образцы военной техники.
В составе механизированной колонны пройдут мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня. Также уникальные, обладающие самыми передовыми и современными технологиями средства и комплексы войск связи.
Алексей Кухальский, гвардии старший лейтенант:
Владимир Кулажин, заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования:
Особое внимание при подготовке водительского состава уделяется отработке вопросов соблюдения дистанции, скорости движения и слаженности в составе колонн. В течение 5 часов три раза в неделю водители преодолевают около 60 км, а всего за время подготовки к параду – около 300 км.
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Новости Беларуси. Между тем, на аэродроме Липки в эти дни идут тренировки личного состава и военной техники к торжественному параду в честь 75-й годовщины...
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