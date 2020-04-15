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Транспортная инспекция усилит контроль за транзитными перевозчиками

15.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Транспортная инспекция усилит контроль за транзитными перевозчиками, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Транспортная инспекция усилит контроль за транзитными перевозчиками

Приняты дополнительные меры по взаимодействию с ГАИ и администрациями комплексов на придорожных территориях, определенных для отдыха и питания водителей-международников, а также заправки авто. Карты с указанием этих спецпунктов транзитным перевозчикам Транспортная инспекция вручает на белорусско-российской границе и ежедневно проводит контроль за соблюдением водителями требований постановления Совмина №171 на фоне ситуации с COVID-19.

Специалисты инспекции проводят рейды в разных регионах страны, отслеживают ситуацию на дорогах, реагируют на сообщения граждан об остановках водителей-международников в местах, которых нет в списке разрешенных в утвержденных транспортных коридорах. За это нарушение в соответствии со ст.23.4 КоАП грозит штраф до 50 базовых величин (1 БВ — Br27).

«На сегодня в отношении 35 лиц ведутся административные процессы. К административной ответственности привлечено 5 водителей. Только за вчерашние сутки выявлено 12 нарушений», — отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, водители, выполняющие транзитные перевозки грузов через Беларусь, обязаны проезжать только по республиканским автомобильным дорогам, на которых возможна остановка (стоянка) для отдыха и питания, заправки транспортных средств. Транзитные перевозчики во время остановки не должны покидать территорию этих пунктов.

Водители, выполняющие транзитные перевозки, обязаны покинуть Беларусь по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию.

Кроме того, водители должны иметь средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки) и использовать их при выходе из транспортного средства. После завершения перевозки грузов они обязаны соблюдать установленные законодательством требования по самоизоляции.

Как отметили в Транспортной инспекции, граждане могут сообщить о фактах нарушений водителями-международниками требований, предъявляемых к транзитным перевозчикам, по номеру 8 (017) 286 76 96.

Белта

 
 
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Транспортная инспекция усилит контроль за транзитными перевозчиками, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства. Приняты дополнительные меры по...
 
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