Источник материала: Виртуальный Брест

События во всем мире вносят существенные коррективы в наши повседневные планы. Мы не можем помочь всему миру. Но сделать свой собственный лучше и красивее нам вполне по силам.

Бреста взялась за обновление внешнего облика родной школы" alt="Педагоги СШ №19 г. Бреста взялась за обновление внешнего облика родной школы" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/04/1586958847324110.jpg">



Иногда особенно важно отвлечься от тревожных новостей и подарить себе и окружающим положительные эмоции. Именно с таким настроением дружная команда педагогов-единомышленников ГУО «Средняя школа №19 г. Бреста» взялась за обновление внешнего облика родной школы.





Работа на пришкольном участке кипела несколько дней. Центральная композиция приобрела новую геометрическую форму. Компанию «местным» растениям составили новые спиреи, гортензии, можжевельники, барбарисы, ива хакуро. На заднем плане красивой каймой расположились туи. С нетерпением ждем, когда зазеленеет новый газон. И, наверное, еще не раз каждый из нас поднимется на четвертый этаж школы, чтобы полюбоваться сверху на красоту, созданную своими руками.





Мы от всей души благодарим родителей наших учеников и ПКУП «Коммунальник» за оказанную помощь!