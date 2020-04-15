Вторую очередь археологического музея в Беловежской пуще могут открыть в мае

Источник материала: Виртуальный Брест

Вторую очередь археологического музея под открытым небом в Беловежской пуще могут открыть в мае, сообщил журналистам заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза, передает корреспондент БЕЛТА.





Летом 2019 года была открыта первая очередь археологического музея. "Возможно, в мае откроется вторая очередь. И жители нашей страны, иностранные гости, если будет возможность приехать, смогут ознакомиться с жилыми и хозяйственными постройками позднего железного века", - сказал Вадим Лакиза.

По словам директора Института истории НАН Вячеслава Даниловича, археологический музей на территории Беловежской пущи - первый такой комплекс под открытым небом в Беларуси.

Подобные памятники археологии помогают воспитывать историческую память и патриотизм, они всегда интересны туристам. Первый в Беларуси археологический музей под открытым небом в Беловежской пуще был открыт с целью сохранения и популяризации уникального историко-культурного наследия страны. По археологическим данным было воссоздано укрепленное городище позднего бронзового - раннего железного веков, которое относится к VIII веку до нашей эры - V веку нашей эры.

Предполагается, что в перспективе туристический объект будет включать семь музейных комплексов, которые будут отражать особенности развития материальной и духовной культуры западных регионов Беларуси разных исторических периодов - от каменного века до Средневековья.