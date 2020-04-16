Отменят ли выпускные? Идти ли в школу? Что говорят выпускники, родители и педагоги

Источник материала: Слуцк Город





Районный выпускной бал на центральной площади в Слуцке. 8 июня 2019

Последние звонки, внутренние экзамены, выпускные вечера, тестирование... Ученики старших классов и их родители всегда смотрят в будущее с неизвестностью — в этом году им ещё сложнее что-то запланировать и предугадать.

Как будет развиваться ситуация в стране и мире, отменят ли четвёртую четверть, планируют ли ребята идти на выпускные и какие у них сейчас ожидания. Об этом и не только узнавала журналист SlutskGorod.

Анна — город Слуцк, учащаяся 13-й школы

— Многие родители не хотят отправлять детей на выпускной, но классные руководители пока ничего на эту тему нам не говорят. Платье пока покупать не буду, но деньги все уже сдали. Думаю, что выпускной будет, я этого хочу. Но родители надеются, что его не будет.

Скорее всего будет дистанционное обучение, это по разговорам я поняла. Подруга говорила, что на занятиях по английскому языку ей репетитор сказала про сообщение от руководства, якобы на Viber прислали сообщение, что все учителя должны быть готовы к тому, что будут давать дистанционные уроки и обучать детей, которые не будут ходить в школу.

Наталья — Гомель, мать двух выпускников

— Думаю, что выпускных не будет, а деньги, скорее всего, раздадут родителям. Но этот вопрос пока не обсуждали. Выпускной вечер планировали сделать в школе. У нас в семье я и мама астматики, есть грудная дочь. Поэтому старшие сыновья прекрасно понимают, что опасная ситуация. Нужно быть здоровыми, поэтому выпускные пока не рассматриваем.

Дарья — Слуцк, учащаяся 1-й гимназии

— Пока ничего неизвестно. Многие переживают, особенно девочки, ведь кто-то уже купил наряды. Я ещё ничего не покупала, планировала в конце марта или в начале апреля, а сейчас уже и не знаю. Мы планировали праздновать в колледже в кафе «Юность». Родители, думаю, не расстроятся, если вечер не состоится. Грустно будет, но думаю, что переживём. Классные интересуются, кто придёт в школу 20 апреля, а по поводу вечера никто не говорит пока.

Сейчас, чем ближе выпускной, тем больше мороки. Ведь кроме него, нужно думать про экзамен, ЦТ, поступление. Вот это важно сейчас. Пока у нас РТ (репетиционное тестирование - SG) отменили, перенесли на май.

Но больше всего не по этому поводу переживаю, а по поводу поступления. Думаю, что к этому времени пандемия всё равно будет набирать обороты. Возможно, на спад пойдёт в конце июня.

Дистанционное обучение, на мой взгляд, организовать будет сложно. Ведь это тоже зависит от финансирования разных школ и регионов. Да и в целом от учителей, как они к этому готовы. Одному учителю легко будет взять камеру и выйти в прямой эфир, а кому-то проще сфотографировать и отправить. Для старших классов это будет сложно воспринять, а младшим интересно. Возможно, и некоторые родители будут против. Хотя нужно адекватно к этому относиться, ведь если в России и Европе смогли, почему мы не можем? Тем более, IT-страна, нужно гордиться этим и своими достижениями.





Выпускники встречают первый взрослый рассвет. 9 июня 2019

Анна — город Узда, преподаватель, мама выпускницы

— Пока никто ничего не знает. Деньги сданы, лежат в банке. Никто об этом пока не думает. У меня дочь выпускница, и мы даже наряд не покупали. Мой класс очень расстроен, дети очень переживают, им отменили даже репетиции вальса. Сформировались пары, выбрали музыку для танца, время репетиций. Родители, конечно, успокаивают, что всё ещё изменится.

Дети хотят в школу, им надоело дома сидеть. Говорят, что надеются, что это всё неправда. Не хотят на дистанционку, хотят учиться. Вот отменился 3-й этап репетиционного тестирования, а были ребята, которые записывались в Минск в университет. Родители волнуются, что будет с ними, вернут ли деньги. У нас не хватало информации от университетов, никто ничего не сообщил. Только позже стало известно, что перенесли на май.

Наталья — город Слуцк, мама учащегося 8-й школы

— Мы ещё с родителями не обговаривали конкретно эту тему, собрания не было. Предварительно решили, что будет в школьной столовой. Собрали примерно по 200 долларов, хотя очень страшная ситуация. Сын спрашивает, когда поедем за костюмом к впускному. Дети готовятся, а родители пока и не обсуждали этот вопрос. Если всё пойдёт на спад, думаю, что отмечать будем.

Лично я хочу, чтобы вот на этом закончили школу и продолжали обучение онлайн. Мой сын идёт на золотую медаль, и я уверена, если все пойдут в школу, то и он тоже пойдёт. Ведь отсутствие может сказаться на его успеваемости. Он ответственный.

Но дети относятся не так серьёзно, как взрослые. На сегодняшний день не могу уговорить сына надеть маску. Говорит, что маску должен носить больной человек, а он здоровый. Вот и как их уберечь?

Игорь — Слуцк, учащийся 6-й школы

— Разговоров нет по поводу выпускного, да и в принципе никто не знает, пойдём в школу или нет. На мой взгляд будет разумным, если вечер вообще отменят.

Елена — Слуцк, учитель 12-й школы

— Дети готовятся и к ЦТ, и к экзаменам. Дети эту паузу используют, чтобы подготовится к ЦТ, просят задания, учебники. Они уходили на изоляцию, но в старших классах их было меньше. Всё зависит от здоровья детей, от условий. Сейчас будем прорабатывать обучение параллельно и дистанционно - если одни дети придут в школу, а часть останется дома. Их ведь нельзя бросить без знаний, что-то нужно будет делать. А конкретных распоряжений пока не было. Но мы готовимся.

По поводу нового распоряжения Минобразования, скажу, что каждый учитель будет давать свой предмет в определённой форме. Ведь есть моменты, которые мы не можем ужать. Нужно понимать, что вирус уйдёт, а жизнь продолжается. Я, как учитель английского языка, скажу: сейчас этот язык стал более востребован. И он будет меть большую преференцию на рынке труда, ведь дистанционка выходит на рынке труда на первый план. А потеряет ли образование в качестве, будет зависеть только от самих учеников, от их желания учиться.

Никто в мире не был готов к таким событиям. Но мы должны дальше двигаться, это не повод к тому, чтобы вдаваться в панику. Сейчас всё непредсказуемо, но мы должны быть друг за друга. Только так мы выживем.

Что касается выпускных, не могу сказать, ведь у нас всё очень быстро меняется. Одно знаю: платья покупают, причёски обсуждают, жизнь идёт. Очень хочется надеяться, что выпускной будет. Лично для меня это повод порадоваться, посмотреть на красивых детей, приятные моменты, испытать тёплые чувства. Надеюсь, всё-таки будет праздник. Я более оптимистично настроена.

Светлана — Гомель, мама выпускника

— Я думаю, что выпускные будут, так сказал президент. Но у меня другое мнение: считаю, что этого делать не нужно. Целесообразнее отменить, ведь в одном помещении соберут более 200 человек, а это большой риск заразиться. Тем более, кто-то приведёт бабушек и дедушек. Пока у нас карантин не вводят и никаких мер не принимают. Собирали по 150 $ на выпускной, экзамены и подарки учителям. По 35 рублей на платья девочкам для вальса, и их потом оставим в качестве подарка школе. А наряд к выпускному мы уже купили дочери.

Родители по поводу вечера настроены отрицательно, хотя деньги всё ещё собирают. Кто-то уже столкнулся с этим заболеванием, поэтому боятся. Многие в чате пишут, что не пойдут в школу 20 апреля.

Марина — Слуцк, мама учащейся 10-й школы

— Выпускные у школьников должны быть 10-11 июня, но сейчас мы ничего не знаем. На вечер сдали максимум 200$. Наряд дочери уже купили, а туфли весной планировали... Пока обсуждений между родителями на эту тему нет, всё как-то замерло. Многие уже сейчас отговаривают детей от выпускного. Если его не будет, это ведь не самое страшное. Страшно сделать первый шаг в жизнь. А для этого нужно готовиться, поступать в ВУЗы, с репетитором заниматься.

У нас репетитора отменили в школе. И пробное тестирование перенесли. Вот у нас большие планы на жизнь, будем поступать в архитектурный. А для этого нужно готовиться.

В Viber было сообщение от учителя, что сейчас обсуждается вопрос, чтобы всех перевести на дистанционное обучение с 1 по 11 класс. На мой взгляд? это начало деградации. А как это будет выглядеть? Из БГПУ преподаватели будут онлайн вести уроки? Я так понимаю, что достаточно будет одного преподавателя на всю страну для начальных классов. А что тогда делать с остальными учителями? Это всё сложно. А как будут дети задавать вопросы, если им не понятно, как будут оценивать домашнее задание? Наконец, как учитель увидит, списывает ребёнок или нет?

Столько нюансов, что я не представляю, как это будет выглядеть. Знаний у детей не будет вообще.

Пущу ли я ребёнка в школу, не знаю - буду смотреть на большинство. Вот в школах провели дезинфекцию, но чем они её проводили? Пока ситуация такая, что люди боятся, напуганы оттого, что ничего не знаю. Думаю, как только наступит тепло, вирус пойдёт на спад. Он боится жары.





Последний звонок в средней школе №11 города Слуцка. 30 мая 2019

Наталья — Слуцк, мама учащегося 13-й школы

— О выпускных пока никто ничего не говорит. Деньги собираем, но не особо активно. По 400 рублей на всё: фото-видео, заказ еды в ресторане, подарки учителям. Родители молчат пока, учителя тоже. Думаю, вечера не будет. Хотя дети очень хотят, многие относятся легкомысленно ко всей ситуации.

С сыном говорила по поводу выпускного и даже не знаю, как в сегодняшней ситуации быть. Думаю, что деньги, отложенные на выпускной, пойдут на кредиты, еду и оплату коммунальных услуг.

Мы поднимали вопрос о посещении школы. Из 28 человек в понедельник пойдут только 8. Но я своего не хочу пускать даже на выпускной. Детей в основном дома прошу быть, а воздухом пусть дышат на балконе.



Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by