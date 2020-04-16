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Брестская областная организация Белорусского союза женщин передала медикам 180 продуктовых наборов

16.04.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня активисты Брестской областной организации Белорусского союза женщин передали врачам и медперсоналу инфекционного отделения областной клинической больницы 180 продуктовых наборов. Они были куплены за средства, собранные региональным отделением общественного объединения. В каждом пакете сладости, мясные и рыбные консервы, чай, сахар, сгущенное молоко, пасхальный кулич. 

Брестская областная организация Белорусского союза женщин передала медикам 180 продуктовых наборов


— Мы решили поддержать медиков инфекционного отделения, которые сегодня находятся на передовой. Надеюсь, они найдут время перекусить, выпить чаю, съесть пасхальный кулич. Вчера мы отвезли продуктовые наборы на круглосуточные посты, которые организованы в противотуберкулезном и кожно-венерологическом диспансерах. Хочется пожелать всем медработникам прежде всего крепкого здоровья,  говорит председатель областной организации Белорусского союза женщин Валентина Пух. 

Брестская областная организация Белорусского союза женщин передала медикам 180 продуктовых наборов


БСЖ открыл специальный благотворительный счет, на который могут перечислить средства все желающие. На призыв собрать деньги на приобретение продуктовых наборов для медиков инфекционного отделения Брестской областной больницы откликнулись первичные организации Пинска, Лунинца, Барановичей, Каменца… 

— Поступают звонки от государственных и частных предприятий, от неравнодушных людей, которые готовы всячески помогать, поддерживать наших медицинских работников. Надеюсь, такая солидарность придаст им сил в это непростое время, — продолжает Валентина Пух. 

Брестская областная организация Белорусского союза женщин передала медикам 180 продуктовых наборов

Брестская областная организация Белорусского союза женщин передала медикам 180 продуктовых наборов


Заместитель главного врача Брестской областной клинической больницы Вячеслав Гавриленко рассказал, как сегодня организована работа крупнейшего в регионе учреждения здравоохранения:

 На данный момент ситуация управляемая, мы справляемся. Смена длится стандартных восемь часов, если потребуется, перейдем на 12-часовую. Инфекционистам помогают коллеги из других отделений. Люди добросовестно работают. Да, с перегрузкой, но никто не подводит. Благодарны, что Белорусский союз женщин одним из первых вызвался оказать нам поддержку. Она никогда не бывает лишней. Дело, разумеется, не в материальной составляющей. Всегда важно чувствовать чье-то плечо, знать, что мы не одни.

Брестская областная организация Белорусского союза женщин передала медикам 180 продуктовых наборов

Брестская областная организация Белорусского союза женщин передала медикам 180 продуктовых наборов

Брестская областная организация Белорусского союза женщин передала медикам 180 продуктовых наборов

Брестская областная клиническая больница принимает пациентов с COVID-19 со всего региона, прежде всего тяжелобольных и детей. По словам медиков, малыши переносят вирус в бессимптомной форме. Сегодня клиника располагает 44 аппаратами ИВЛ. Кроме того, есть 12 наркозно-дыхательных аппаратов, которые тоже могут использоваться для вентиляции легких.

 
 
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