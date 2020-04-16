ВВП Беларуси в I квартале снизился на 0,3%

Источник материала: Виртуальный Брест

ВВП Беларуси в I квартале 2020 года снизился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.





Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br30,2 млрд, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню января-марта 2019 года.

Индекс-дефлятор ВВП в I квартале по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 104,3%.