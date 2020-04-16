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ВВП Беларуси в I квартале снизился на 0,3%
16.04.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ВВП Беларуси в I квартале 2020 года снизился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br30,2 млрд, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню января-марта 2019 года.
Индекс-дефлятор ВВП в I квартале по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 104,3%.
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ВВП Беларуси в I квартале 2020 года снизился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете. ...
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