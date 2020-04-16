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В апреле отключать горячую воду в Бресте не будут
16.04.2020 20:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Горисполком отозвал свое согласование по графику отключения горячей воды. Когда начнется отключение (а оно необходимо), пока говорить рано.
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Горисполком отозвал свое согласование по графику отключения горячей воды. Когда начнется отключение (а оно необходимо), пока говорить рано. - Что касается...
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