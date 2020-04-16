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В апреле отключать горячую воду в Бресте не будут

16.04.2020 20:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Горисполком отозвал свое согласование по графику отключения горячей воды. Когда начнется отключение (а оно необходимо), пока говорить рано.

В апреле отключать горячую воду в Бресте не будут

- Что касается отключения отопления, то очевидно, что погода еще не устойчива, - подчеркнул на пресс-конференции председатель городского исполнительного комитета Александр Рогачук. - И тот короткий период высоких температур в принципе не давал нам юридического основания, да и здравый смысл подсказывал, что отключать отопления рано. Теплопроводность отопительных систем домов разная и если бы мы отключили отопление на прошлой неделе, мы бы, конечно, нормализовали там, где температура была плюс 31 градус, но в других случаях это было бы неправильно.

В апреле отключать горячую воду в Бресте не будут

 
 
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  Горисполком отозвал свое согласование по графику отключения горячей воды. Когда начнется отключение (а оно необходимо), пока говорить рано. - Что касается...
 
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