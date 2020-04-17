Ссобойки врачам и медсёстрам придумали доставлять брестчане. Вы можете помочь, оставаясь дома

Источник материала: Виртуальный Брест

Пока целый ряд монстров общественного питания и ресторанного бизнеса закрываются от безысходности и безклинтщины, мелкие и инициативные - придумывают как самим выжить в непростой ситуации, да ещё и медицинским работникам помочь.





Сегодня, 17 апреля 2020 года состоялась первая передача комплектов горячих обедов медперсоналу Брестской детской областной больницы. Пищу готовят профессионалы на базе кафе "Незабудка" (стоянка у звезды Брестской крепости), Идея: GURMAN - Кулинарная студия . Сбор средств осуществляется на популярном сервисе molamola.by .

Поддержать акцию может каждый - достаточно пожертвовать какую-то сумму, можно небольшую, но поверьте, всё будет пущено в дело.





Кроме, собственно, обедов, ведётся работа по поиску материалов, необходимых для пошива масок и защитных костюмов. некоторые брестские фирмы уже откликнулись, и помогают с этим вопросом, в том числе готовыми вещами.





Не секрет, что почти все швейные предприятия города "брошены" на пошив масок, и часть продукции имеют возможность предоставить на благотворительность. Часть, впрочем, закупается, при наличии средств. В итоге всё передаётся медикам.

Сегодня начали работу с детской областной больницы, но на очереди следующие медицинские заведения.





Работать планируют каждый день, однако это будет зависеть и от вам - нужны деньги на закупку продуктов, повара работают бесплатно.