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Ссобойки врачам и медсёстрам придумали доставлять брестчане. Вы можете помочь, оставаясь дома

17.04.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пока целый ряд монстров общественного питания и ресторанного бизнеса закрываются от безысходности и безклинтщины, мелкие и инициативные - придумывают как самим выжить в непростой ситуации, да ещё и медицинским работникам помочь.

Ссобойки врачам и медсёстрам придумали доставлять брестчане. Вы можете помочь, оставаясь дома

Сегодня, 17 апреля 2020 года состоялась первая передача комплектов горячих обедов медперсоналу Брестской детской областной больницы. Пищу готовят профессионалы на базе кафе "Незабудка" (стоянка у звезды Брестской крепости), Идея: GURMAN - Кулинарная студия. Сбор средств осуществляется на популярном сервисе molamola.by.

Поддержать акцию может каждый - достаточно пожертвовать какую-то сумму, можно небольшую, но поверьте, всё будет пущено в дело.

Ссобойки врачам и медсёстрам придумали доставлять брестчане. Вы можете помочь, оставаясь дома

Кроме, собственно, обедов, ведётся работа по поиску материалов, необходимых для пошива масок и защитных костюмов. некоторые брестские фирмы уже откликнулись, и помогают с этим вопросом, в том числе готовыми вещами.

Ссобойки врачам и медсёстрам придумали доставлять брестчане. Вы можете помочь, оставаясь дома

Не секрет, что почти все швейные предприятия города "брошены" на пошив масок, и часть продукции имеют возможность предоставить на благотворительность. Часть, впрочем, закупается, при наличии средств. В итоге всё передаётся медикам.

Сегодня начали работу с детской областной больницы, но на очереди следующие медицинские заведения.

Ссобойки врачам и медсёстрам придумали доставлять брестчане. Вы можете помочь, оставаясь дома

Работать планируют каждый день, однако это будет зависеть и от вам - нужны деньги на закупку продуктов, повара работают бесплатно.

 
 
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  Пока целый ряд монстров общественного питания и ресторанного бизнеса закрываются от безысходности и безклинтщины, мелкие и инициативные - придумывают как самим...
 
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