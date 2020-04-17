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Несовершеннолетние избили мужчину штакетником за то, что тот отказался дать им сигарету

17.04.2020 16:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Барановичская межрайонная прокуратура поддержала в суде Барановичского района и г.Барановичи государственное обвинение по уголовному делу о разбойном нападении.

Несовершеннолетние избили мужчину штакетником за то, что тот отказался дать им сигарету

Как установлено, четверо обвиняемых, одному из которых недавно исполнилось только 16 лет, в августе 2019 года употребили во дворе жилого дома 12 литров пива. После чего, предварительно договорившись о преступлении, в условиях ночного времени все вместе напали на 31-летнего М. – нанесли ему множественные удары деревянными штакетами и ногами, завладели его деньгами и имуществом.

В судебном заседании обвиняемые не признали вину. Указали, что причинили насилие из хулиганских побуждений, поскольку потерпевший отказался дать им сигарету. К слову, объяснить, зачем похитили имущество, они не смогли.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд на основании ч.2 ст.207 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил каждому из совершеннолетних обвиняемых за разбой наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 1080 рублей, несовершеннолетнему – 6 лет лишения свободы без штрафа. Кроме того, всем четверым предстоит выплатить в пользу потерпевшего по 1000 рублей компенсации морального вреда.

Обвиняемые с приговором не согласились и подали апелляционные жалобы, которые Брестский областной суд оставил без удовлетворения. Приговор суда первой инстанции вступил в законную силу.

Служба информации 
прокуратуры Брестской области

Несовершеннолетние избили мужчину штакетником за то, что тот отказался дать им сигарету

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  Барановичская межрайонная прокуратура поддержала в суде Барановичского района и г.Барановичи государственное обвинение по уголовному делу о разбойном...
 
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