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Школьники Беларуси приступят к занятиям с 20 апреля

17.04.2020 16:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Школьники приступят к занятиям с 20 апреля, сообщил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко.

Школьники Беларуси приступят к занятиям с 20 апреля

"С понедельника начнется образовательный процесс в системе общего среднего образования", - сказал Игорь Карпенко.

Минобразования пока не планирует переносить окончание учебного года, сообщил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко.

"Мы внимательно рассматриваем разные сценарии развития событий. Окончание учебного года переносить пока не планируется", - сказал Игорь Карпенко.

Все службы работают на то, чтобы обеспечить безопасность школьников и сохранить непрерывность учебного процесса. Об этом сегодня журналистам заявил министр здравоохранения Владимир Караник.

Министр ответил на вопрос о начале учебы в школах со следующей недели. "Все работают на то, чтобы обеспечить безопасное пребывание и при этом сохранить непрерывность учебного процесса", - сказал он.

"Если район эпидемически спокойный, в сельской местности и нет возможности дистанционного обучения, то часть школ будет возвращена к обычному режиму", - пояснил он. По части школ, которые находятся в эпидемически неблагоприятных районах, Минобразования рассматривает вопросы дистанционного обучения. Минздрав в свою очередь предоставляет полную информацию об эпидемической обстановке в разрезе регионов.

"Насколько я понимаю, где есть возможность и потребность, будет дистанционное обучение. Где такой потребности и возможности нет и абсолютно спокойная обстановка, будет возобновлено обычное обучение", - добавил Владимир Караник.

При этом по школам с контактами первого уровня, там, где работает санэпидслужба Минздрава, решения принимаются однозначно, сказал министр.

 
 
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  Школьники приступят к занятиям с 20 апреля, сообщил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко. "С понедельника начнется образовательный процесс в...
 
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