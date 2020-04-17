ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Слуцкий автопарк «урезал» количество рейсов — в связи со снижением пассажиропотока

17.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Слуцкий автопарк «урезал» количество рейсов — в связи со снижением пассажиропотока

С 22 апреля в связи со значительным уменьшением пассажиропотока и по согласованию с «Миноблпассажиртрансом» и Слуцким райисполкомом примерно на треть сократится количество городских рейсов. Об этом SG сообщили в администрации Автобусного парка №2.

Отмечается, это временные вынужденные меры автопарка в связи со значительным уменьшением пассажиропотока.

Кроме этого с 22 апреля отменяются и многие пригородные маршруты.

Слуцкий автопарк «урезал» количество рейсов — в связи со снижением пассажиропотока

Слуцкий автопарк «урезал» количество рейсов — в связи со снижением пассажиропотока

Слуцкий автопарк «урезал» количество рейсов — в связи со снижением пассажиропотока

Слуцкий автопарк «урезал» количество рейсов — в связи со снижением пассажиропотока

ПРИГОРОД

Слуцкий автопарк «урезал» количество рейсов — в связи со снижением пассажиропотока

Слуцкий автопарк «урезал» количество рейсов — в связи со снижением пассажиропотока

Слуцкий автопарк «урезал» количество рейсов — в связи со снижением пассажиропотока

Слуцкий автопарк «урезал» количество рейсов — в связи со снижением пассажиропотока

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 22 апреля в связи со значительным уменьшением пассажиропотока и по согласованию с «Миноблпассажиртрансом» и Слуцким райисполкомом примерно на треть сократится...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода на выходные: усиление ветра и осадки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика