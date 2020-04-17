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Слуцкий автопарк «урезал» количество рейсов — в связи со снижением пассажиропотока
17.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
С 22 апреля в связи со значительным уменьшением пассажиропотока и по согласованию с «Миноблпассажиртрансом» и Слуцким райисполкомом примерно на треть сократится количество городских рейсов. Об этом SG сообщили в администрации Автобусного парка №2.
Отмечается, это временные вынужденные меры автопарка в связи со значительным уменьшением пассажиропотока.
Кроме этого с 22 апреля отменяются и многие пригородные маршруты.
ПРИГОРОД
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С 22 апреля в связи со значительным уменьшением пассажиропотока и по согласованию с «Миноблпассажиртрансом» и Слуцким райисполкомом примерно на треть сократится...
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