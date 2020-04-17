Слуцкий автопарк «урезал» количество рейсов — в связи со снижением пассажиропотока

Источник материала: Слуцк Город





С 22 апреля в связи со значительным уменьшением пассажиропотока и по согласованию с «Миноблпассажиртрансом» и Слуцким райисполкомом примерно на треть сократится количество городских рейсов. Об этом SG сообщили в администрации Автобусного парка №2.

Отмечается, это временные вынужденные меры автопарка в связи со значительным уменьшением пассажиропотока.

Кроме этого с 22 апреля отменяются и многие пригородные маршруты.

















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