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Российский боец UFC провел спарринг с горным козлом
Источник материала: ОНТ
Представитель полулегкого дивизиона UFC Забит Магомедшарипов опубликовал в Instagram фото и видео шуточного «боя» с горным козлом – туром.
В комментарии к посту российский спортсмен пояснил, что рад любому противнику.
Рекорд (статистика выступлений) Магомедшарипова в смешанных единоборствах включает 18 побед и одно поражение. В ведущей лиге мира россиянин провел шесть боев и во всех праздновал победы. Последний раз Забит выходил в октагон в ноябре 2019 года, когда в Москве одолел американца Келвина Каттара. Сейчас спортсмен является третьим номером рейтинга полулегкого веса UFC.
Магомедшарипов – не единственный боец из Дагестана, известный своими шуточными «спаррингами» с животными. Так чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов неоднократно боролся с медвежатами.
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Представитель полулегкого дивизиона UFC Забит Магомедшарипов опубликовал в Instagram фото и видео шуточного «боя» с горным козлом – туром. В комментарии к посту...
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