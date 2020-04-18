Российский боец UFC провел спарринг с горным козлом

Источник материала: ОНТ

Представитель полулегкого дивизиона UFC Забит Магомедшарипов опубликовал в Instagram фото и видео шуточного «боя» с горным козлом – туром.

В комментарии к посту российский спортсмен пояснил, что рад любому противнику.

Забит Магомедшарипов: «В период отсутствия боев рад любому сопернику. Этот тур чуть мне рекорд не испортил».

Рекорд (статистика выступлений) Магомедшарипова в смешанных единоборствах включает 18 побед и одно поражение. В ведущей лиге мира россиянин провел шесть боев и во всех праздновал победы. Последний раз Забит выходил в октагон в ноябре 2019 года, когда в Москве одолел американца Келвина Каттара. Сейчас спортсмен является третьим номером рейтинга полулегкого веса UFC.

Магомедшарипов – не единственный боец из Дагестана, известный своими шуточными «спаррингами» с животными. Так чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов неоднократно боролся с медвежатами.

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