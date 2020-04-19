|
«Тысяча восемьсот насмерть замерзший». Как извержение вулкана на дальнем острове изменило наш мир
Источник материала: Tut.by
В 1815 году на индонезийском острове Сумбава произошло извержение вулкана Тамбора. Массивный выброс пепла спровоцировал эффект вулканической зимы в Северном полушарии, который ощущался на протяжении нескольких лет. 42.TUT.BY вспоминает, как «год без лета» повлиял на культуру и экономику 19-го века.
Взрыв как от 800 мегатонн тротила
В Европе и Америке 1816-й прозвали «Год без лета», «Год бедности» или «Тысяча восемьсот насмерть замерзший». На несколько лет глобальные среднегодовые температуры
Все началось в 1815 году, когда на индонезийском острове Сумбава, входившем на тот момент в состав Голландской Ост-Индии, произошло извержение вулкана Тамбора.
Как
Но если во время извержения Таупо Новая Зеландия еще не была населена, то в 1815 году
Кроме того, как выяснилось в 2004 году при раскопках, при извержении погибла целая развитая культура — это место на острове даже назвали Восточные Помпеи, так как все артефакты сохранились на тех же местах, где они были в момент трагедии.
Извержение стало самым крупным за последние 1300 лет (после предполагаемого извержения, вызвавшего
Холод, голод и холера
Пеплу потребовалось несколько месяцев, чтобы распространиться, так что в 1815-м жизнь в Европе, Азии и Америке текла по привычному руслу. Однако настал март 1816-го, а погода оставалась зимней. В апреле и мае выпало неестественно много дождей и града. А лето вообще не наступило.
Этот год стал настоящей сельскохозяйственной катастрофой для населения Северного полушария. Его даже
Согласно исследованию 2012 года, извержение вулкана Тамбора
В Европе в 1816-м из-за холода и проливных дождей
Весной и летом 1816 года в некоторых частях восточной части США наблюдался постоянный «сухой туман», из-за которого небо выглядело красным. Причем эту дымку не могли рассеять, ни ветер, ни дождь.
В мае того же года холод погубил урожай в ряде штатов. Летом было все так же холодно. Например, 6 июня в Олбани, штат Нью-Йорк, и в Деннисвилле, штат Мэн, выпал снег, а в городе Кейп-Мей в штате Нью-Джерси, в конце июня пять ночей
При этом на протяжении лета в Америке наблюдались резкие скачки температуры — от жары в 35 градусов по Цельсию до почти что нуля за пару часов. Некоторым фермерам в США все же удалось довести некоторые зерновые культуры до созревания, но цены на кукурузу и зерно резко выросли. Ситуацию усугубляла и плохая транспортная сеть — импорт продовольствия внутри страны был дорогим.
В тот год в Китае из-за холодной погоды погибли деревья, посевы риса и даже популяция азиатского буйвола на севере страны. Наводнения уничтожили оставшиеся зерновые культуры. В долине Янцзы произошло сильнейшее наводнение из-за «срыва» сезона муссонов. В Бенгалии же отсроченный летний муссон вызвал поздние проливные дожди, что
Это была первая пандемия холеры. Она поразила тысячи британских солдат, миллионы индийцев и более сотни жителей острова Ява. Болезнь распространилась за пределы Индии и в середине XIX века попала в Российскую империю, где начались так называемые
Как неурожай спровоцировал волну миграции и «опиумные войны»
Если до извержения Европа, пытающаяся оправиться от «наполеоновских войн», была в трудном положении, то после него ситуация стала угнетающей. В Великобритании и Франции вспыхнули продовольственные беспорядки, в Швейцарии власти объявили чрезвычайное положение. В Ирландии неурожай спровоцировал голод и крупную эпидемию тифа в период между 1816 и 1819 годами — тогда погибло около 100 тысяч ирландцев.
Нехватка урожая в США, Канаде и некоторых частях Европы привела к резкому росту цен на пшеницу, зерно, мясо, овощи, масло, молоко и муку. В Венгрии и Италии из-за вулканического пепла в атмосфере выпал красный снег.
В Китае летние и осенние заморозки погубили производство риса в провинции Юньань, из-за чего начался повсеместный голод. Спустя несколько лет неурожая фермеры на юге страны переключились на возделывание менее прихотливого опийного мака. Это, как
И, конечно, начались массовые миграции — англичане, шотландцы и ирландцы отправились через море, в Штаты и Канаду. Внутри Америки также наблюдались перемещения людей. Любопытно, что «год без лета» косвенно ответственен за появление мормонов: семья Джозефа Смита, будущего президента Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, переехала из Вермонта, где погибло не менее 10 тысяч человек, в Нью-Йорк, что ускорило серию событий, кульминацией которых и стала публикация «Книги Мормона».
Но было бы нечестно рассказать только про плохое — ведь у этого события были и другие, более позитивные последствия. Так, возможно, цепь неурожаев сподвигла немецкого изобретателя Карла Дреза на исследование новых способов перевозки без лошадей. В результате он создал первый самокат — прототип велосипеда. А химик Юстус фон Либих, переживший в детстве голод, посвятил свою жизнь изучению питания растений и в итоге синтезировал первые минеральные удобрения.
И, пожалуй, самый известный итог тех мрачных лет —
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вспоминаем, как извержение вулкана в 1815 году запустило цепь трагических событий - от Америки до Китая.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)