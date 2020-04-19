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«Тысяча восемьсот насмерть замерзший». Как извержение вулкана на дальнем острове изменило наш мир

19.04.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 1815 году на индонезийском острове Сумбава произошло извержение вулкана Тамбора. Массивный выброс пепла спровоцировал эффект вулканической зимы в Северном полушарии, который ощущался на протяжении нескольких лет. 42.TUT.BY вспоминает, как «год без лета» повлиял на культуру и экономику 19-го века.


Вулкан Тамбора. Фото: wikimedia.org / NASA

Взрыв как от 800 мегатонн тротила

В Европе и Америке 1816-й прозвали «Год без лета», «Год бедности» или «Тысяча восемьсот насмерть замерзший». На несколько лет глобальные среднегодовые температуры снизились на 0,4−0,7°C, а в Северной Европе возникла серьезная нехватка продовольствия.

Все началось в 1815 году, когда на индонезийском острове Сумбава, входившем на тот момент в состав Голландской Ост-Индии, произошло извержение вулкана Тамбора.

Как говорится в журнале Science, Тамбора расположен на участке, где океаническая кора погружается в мантию. Вулкан долгое время «копил силы», пока наконец в апреле 1815-го не произошло поистине колоссальное извержение, которое было слышно даже на острове Суматра в двух тысячах километров. При извержении выделилась энергия, эквивалентная 800 мегатоннам тротила (для сравнения: мощность атомной бомбы «Малыш», сброшенной на Хиросиму, составляла 18 килотонн). Это событие оценивается в 7 баллов по шкале VEI. Такой же силы было извержение Хатепе (иногда называемое извержением Таупо) в 180 году нашей эры.

Но если во время извержения Таупо Новая Зеландия еще не была населена, то в 1815 году умерли 71 тысяча человек, причем непосредственно во время извержения погибло тысяч 11−12, остальные не перенесли голод и болезни, так как вулканические выбросы разрушили сельское хозяйство в этом регионе.


Рисунок, изображающий последствия извержения вулкана Тамбора. Фото: wikimedia.org

Кроме того, как выяснилось в 2004 году при раскопках, при извержении погибла целая развитая культура — это место на острове даже назвали Восточные Помпеи, так как все артефакты сохранились на тех же местах, где они были в момент трагедии.

Извержение стало самым крупным за последние 1300 лет (после предполагаемого извержения, вызвавшего экстремальные погодные условия в 535−536 годах).

Холод, голод и холера

Пеплу потребовалось несколько месяцев, чтобы распространиться, так что в 1815-м жизнь в Европе, Азии и Америке текла по привычному руслу. Однако настал март 1816-го, а погода оставалась зимней. В апреле и мае выпало неестественно много дождей и града. А лето вообще не наступило.

Этот год стал настоящей сельскохозяйственной катастрофой для населения Северного полушария. Его даже назвали «последним великим кризисом выживания в западном мире».


Картина «Залив Веймут», автор Джон Констебл, 1816 год. Источник: wikiart.org

Согласно исследованию 2012 года, извержение вулкана Тамбора вызвало временное падение средней температуры на Земле примерно на 1 °C. Причем на тот момент человечество уже находилось в Малом ледниковом периоде (он длился с XIV по XIX век). Сюда же добавился период низкой солнечной активности (минимум Дальтона) в мае 1816-го. И за пару лет до того, в 1814-м, на Филиппинах произошло извержение вулкана Майона, так что в атмосферу попало много вулканического пепла, блокировавшего солнечный свет.

В Европе в 1816-м из-за холода и проливных дождей наступил неурожай. В Великобритании и Ирландии начался голод, в Германии резко выросли цены на продукты питания, что вызывало народное недовольство.

Весной и летом 1816 года в некоторых частях восточной части США наблюдался постоянный «сухой туман», из-за которого небо выглядело красным. Причем эту дымку не могли рассеять, ни ветер, ни дождь.

В мае того же года холод погубил урожай в ряде штатов. Летом было все так же холодно. Например, 6 июня в Олбани, штат Нью-Йорк, и в Деннисвилле, штат Мэн, выпал снег, а в городе Кейп-Мей в штате Нью-Джерси, в конце июня пять ночей стояли заморозки. В Массачусетсе в начале июня выпал снег, из-за чего посевы погибли, а осенью замерзла кукуруза.

При этом на протяжении лета в Америке наблюдались резкие скачки температуры — от жары в 35 градусов по Цельсию до почти что нуля за пару часов. Некоторым фермерам в США все же удалось довести некоторые зерновые культуры до созревания, но цены на кукурузу и зерно резко выросли. Ситуацию усугубляла и плохая транспортная сеть — импорт продовольствия внутри страны был дорогим.

В тот год в Китае из-за холодной погоды погибли деревья, посевы риса и даже популяция азиатского буйвола на севере страны. Наводнения уничтожили оставшиеся зерновые культуры. В долине Янцзы произошло сильнейшее наводнение из-за «срыва» сезона муссонов. В Бенгалии же отсроченный летний муссон вызвал поздние проливные дожди, что привело к вспышке холеры.

Это была первая пандемия холеры. Она поразила тысячи британских солдат, миллионы индийцев и более сотни жителей острова Ява. Болезнь распространилась за пределы Индии и в середине XIX века попала в Российскую империю, где начались так называемые холерные бунт". Затем болезнь пришла в Западную Европу, где убила сотни тысяч жителей Германии, Франции и Великобритании, а затем перебралась в США и Канаду, где погибло более 250 тысяч человек. Пандемия закончилась лишь в 1824 году, когда была очень холодная зима — может, поэтому холерные вибрионы сами по себе погибли в водоемах пораженных стран.

Как неурожай спровоцировал волну миграции и «опиумные войны»


«Чичестерский канал». Странный цвет неба — из-за вулканического пепла в атмосфере. Автор: Уильям Тёрнер / wikimedia.org

Если до извержения Европа, пытающаяся оправиться от «наполеоновских войн», была в трудном положении, то после него ситуация стала угнетающей. В Великобритании и Франции вспыхнули продовольственные беспорядки, в Швейцарии власти объявили чрезвычайное положение. В Ирландии неурожай спровоцировал голод и крупную эпидемию тифа в период между 1816 и 1819 годами — тогда погибло около 100 тысяч ирландцев.

Нехватка урожая в США, Канаде и некоторых частях Европы привела к резкому росту цен на пшеницу, зерно, мясо, овощи, масло, молоко и муку. В Венгрии и Италии из-за вулканического пепла в атмосфере выпал красный снег.

В Китае летние и осенние заморозки погубили производство риса в провинции Юньань, из-за чего начался повсеместный голод. Спустя несколько лет неурожая фермеры на юге страны переключились на возделывание менее прихотливого опийного мака. Это, как утверждает BBC, привело к избытку опиума на китайском рынке и стало предпосылкой для «опиумных войн» середины XIX века.

И, конечно, начались массовые миграции — англичане, шотландцы и ирландцы отправились через море, в Штаты и Канаду. Внутри Америки также наблюдались перемещения людей. Любопытно, что «год без лета» косвенно ответственен за появление мормонов: семья Джозефа Смита, будущего президента Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, переехала из Вермонта, где погибло не менее 10 тысяч человек, в Нью-Йорк, что ускорило серию событий, кульминацией которых и стала публикация «Книги Мормона».

Но было бы нечестно рассказать только про плохое — ведь у этого события были и другие, более позитивные последствия. Так, возможно, цепь неурожаев сподвигла немецкого изобретателя Карла Дреза на исследование новых способов перевозки без лошадей. В результате он создал первый самокат — прототип велосипеда. А химик Юстус фон Либих, переживший в детстве голод, посвятил свою жизнь изучению питания растений и в итоге синтезировал первые минеральные удобрения.

И, пожалуй, самый известный итог тех мрачных лет — появление чудовища Франкенштейна и предшественника Дракулы, повести «Вампир»: компания людей, среди которых были Мэри Шелли и Джон Полидори, оказалась заперта в доме из-за ужасной погоды, где и развлекалась написанием жутких историй.

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Вспоминаем, как извержение вулкана в 1815 году запустило цепь трагических событий - от Америки до Китая.
 
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