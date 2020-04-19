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Чем удивить семью на Пасху? 3 вкусные альтернативы классическим куличам - с маком, брынзой и творогом

19.04.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пасхальная выпечка — это отдельная глава в кулинарной истории как каждой семьи, так и народов в целом. Однако для тех, кто не любит придерживаться годами одного проверенного рецепта, я предлагаю несколько альтернатив — в них также будет творог или мак, а главное — они привнесут новые вкусы в ваш семейный праздник. А свежие впечатления и неожиданные открытия, пусть и в кулинарном разрезе, — это то, от чего сейчас точно не стоит отказываться.

Пасхальный пирог с маковой начинкой


Ингредиенты:

  • Мука — 900 г;
  • Молоко — 250 г;
  • Дрожжи свежие — 25 г;
  • Яйцо — 2 шт.;
  • Желток — 1 шт (для смазывания поверхности пирога);
  • Сливочное масло — 70 г;
  • Соль — 1/3 ч. л.;
  • Сахар — 0,75 стакана;
  • Растительное масло — 1 ст. л.

Для начинки:

  • Мак — 100 г;
  • Изюм — 70 г;
  • Молоко — 200 мл;
  • Мед — 1,5 ст. л.;
  • Сахарная пудра — 2 ст. л.;
  • Сливочное масло — 20 г;
  • Алкоголь для замачивания изюма.

Как готовить?

  1. Развести дрожжи в теплом молоке с 1 ч. л. сахара. Дать подняться.
  2. В просеянную муку влить дрожжи, взбитые с сахаром и солью яйца, растопленное сливочное масло. Замесить мягкое и эластичное тесто, сформировать шар, смазать поверхность растительным маслом. Затем поместить в кастрюлю, накрыть полотенцем, оставить в теплом месте.
  3. Когда тесто увеличится в 2 раза — вымесить, снова смазать растительным маслом и дать еще раз подняться.
  4. Изюм ошпарить, промыть и замочить в алкоголе.
  5. Для начинки мак залить молоком, довести до кипения, снять пену и варить около 10 минут. Остудить, процедить, добавить изюм, сахарную пудру, мед и размягченное сливочное масло. Все перемешать до однородности.
  6. После того как тесто поднимется второй раз, вымесить его, разделить на 2 части. Форму смазать растительным маслом и присыпать мукой. Из половины теста сформировать дно и бортики. Дать подняться в течение 20 минут. Выложить начинку.
  7. Из второй части теста отделить половину для украшения, оставшимся закрыть пирог сверху. Дать постоять около 20 минут. Украсить, смазать смесью воды и желтка.
  8. Выпекать при температуре 180 градусов в течение часа до румяной поверхности.

Баница с брынзой и творогом


Ингредиенты:

  • Тесто фило (слоеное) — 1 упаковка;
  • Брынза — 250 г;
  • Творог — 200 г;
  • Сметана — 100 г;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Желток — 1 шт. (для смазывания);
  • Сливочное масло — 50 г;
  • Тмин, семена укропа по вкусу.

Как готовить?

1. Разморозить тесто фило согласно инструкции на упаковке.

2. Смешать творог, брынзу, взбитое яйцо и сметану.

3. Сливочное масло растопить и охладить до комнатной температуры.

4. На дно формы, смазанное сливочным маслом, опустить 2 листа теста фило, на них выложить часть начинки, накрыть листом, смазать поверхность сливочным маслом. Снова выложить часть начинки, закрыть листом теста фило и смазать сливочным маслом. Повторить необходимое количество раз.

5. Верхний лист смазать желтком и посыпать специями.

6. Выпекать баницу при температуре 180 градусов около 40 минут.

Пасхальный сырник


Ингредиенты:

Для основы:

  • Мука — 150 г;
  • Сливочное масло — 70 г;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Сахар — 50 г.

Для творожного слоя:

  • 600 г творога (протереть);
  • 100 г сливочного масла;
  • 3 яйца;
  • 100 г сахара;
  • 50 мл сливок;
  • 20 г крахмала.

Как готовить?

1. Сливочное масло охладить, нарезать кубиками, добавить муку, взбитое яйцо, сахар. Все быстро порубить ножом в крошку, руками собрать тесто в шар, обернуть пищевой пленкой и отправить в холодильник на 30 минут.

2. Сливочное масло взбить с сахаром, затем, не останавливая процесс, постепенно добавлять творог, потом яйца, сливки и крахмал.

3. Охлажденное тесто раскатать, выложить на дно формы, застеленной пергаментом. Сверху выложить творожный слой.

4. Выпекать при температуре 160 градусов около 1,5 часа. Сырник должен подрумяниться.

 
 
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Пасхальная выпечка - это отдельная глава в кулинарной истории как каждой семьи, так и народов в целом. Однако для тех, кто не любит придерживаться годами одного...
 
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