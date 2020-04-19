Чем удивить семью на Пасху? 3 вкусные альтернативы классическим куличам - с маком, брынзой и творогом

Источник материала: Tut.by

Пасхальная выпечка — это отдельная глава в кулинарной истории как каждой семьи, так и народов в целом. Однако для тех, кто не любит придерживаться годами одного проверенного рецепта, я предлагаю несколько альтернатив — в них также будет творог или мак, а главное — они привнесут новые вкусы в ваш семейный праздник. А свежие впечатления и неожиданные открытия, пусть и в кулинарном разрезе, — это то, от чего сейчас точно не стоит отказываться.

Пасхальный пирог с маковой начинкой





Ингредиенты: Мука — 900 г;

Молоко — 250 г;

Дрожжи свежие — 25 г;

Яйцо — 2 шт.;

Желток — 1 шт (для смазывания поверхности пирога);

Сливочное масло — 70 г;

Соль — 1/3 ч. л.;

Сахар — 0,75 стакана;

Растительное масло — 1 ст. л. Для начинки: Мак — 100 г;

Изюм — 70 г;

Молоко — 200 мл;

Мед — 1,5 ст. л.;

Сахарная пудра — 2 ст. л.;

Сливочное масло — 20 г;

Алкоголь для замачивания изюма.

Как готовить?

Развести дрожжи в теплом молоке с 1 ч. л. сахара. Дать подняться. В просеянную муку влить дрожжи, взбитые с сахаром и солью яйца, растопленное сливочное масло. Замесить мягкое и эластичное тесто, сформировать шар, смазать поверхность растительным маслом. Затем поместить в кастрюлю, накрыть полотенцем, оставить в теплом месте. Когда тесто увеличится в 2 раза — вымесить, снова смазать растительным маслом и дать еще раз подняться. Изюм ошпарить, промыть и замочить в алкоголе. Для начинки мак залить молоком, довести до кипения, снять пену и варить около 10 минут. Остудить, процедить, добавить изюм, сахарную пудру, мед и размягченное сливочное масло. Все перемешать до однородности. После того как тесто поднимется второй раз, вымесить его, разделить на 2 части. Форму смазать растительным маслом и присыпать мукой. Из половины теста сформировать дно и бортики. Дать подняться в течение 20 минут. Выложить начинку. Из второй части теста отделить половину для украшения, оставшимся закрыть пирог сверху. Дать постоять около 20 минут. Украсить, смазать смесью воды и желтка. Выпекать при температуре 180 градусов в течение часа до румяной поверхности.

Баница с брынзой и творогом





Ингредиенты: Тесто фило (слоеное) — 1 упаковка;

Брынза — 250 г;

Творог — 200 г;

Сметана — 100 г;

Яйцо — 1 шт.;

Желток — 1 шт. (для смазывания);

Сливочное масло — 50 г;

Тмин, семена укропа по вкусу.

Как готовить?

1. Разморозить тесто фило согласно инструкции на упаковке.

2. Смешать творог, брынзу, взбитое яйцо и сметану.

3. Сливочное масло растопить и охладить до комнатной температуры.

4. На дно формы, смазанное сливочным маслом, опустить 2 листа теста фило, на них выложить часть начинки, накрыть листом, смазать поверхность сливочным маслом. Снова выложить часть начинки, закрыть листом теста фило и смазать сливочным маслом. Повторить необходимое количество раз.

5. Верхний лист смазать желтком и посыпать специями.

6. Выпекать баницу при температуре 180 градусов около 40 минут.

Пасхальный сырник





Ингредиенты: Для основы: Мука — 150 г;

Сливочное масло — 70 г;

Яйцо — 1 шт.;

Сахар — 50 г. Для творожного слоя: 600 г творога (протереть);

100 г сливочного масла;

3 яйца;

100 г сахара;

50 мл сливок;

20 г крахмала.

Как готовить?

1. Сливочное масло охладить, нарезать кубиками, добавить муку, взбитое яйцо, сахар. Все быстро порубить ножом в крошку, руками собрать тесто в шар, обернуть пищевой пленкой и отправить в холодильник на 30 минут.

2. Сливочное масло взбить с сахаром, затем, не останавливая процесс, постепенно добавлять творог, потом яйца, сливки и крахмал.

3. Охлажденное тесто раскатать, выложить на дно формы, застеленной пергаментом. Сверху выложить творожный слой.

4. Выпекать при температуре 160 градусов около 1,5 часа. Сырник должен подрумяниться.