|
Чем удивить семью на Пасху? 3 вкусные альтернативы классическим куличам - с маком, брынзой и творогом
Источник материала: Tut.by
Пасхальная выпечка — это отдельная глава в кулинарной истории как каждой семьи, так и народов в целом. Однако для тех, кто не любит придерживаться годами одного проверенного рецепта, я предлагаю несколько альтернатив — в них также будет творог или мак, а главное — они привнесут новые вкусы в ваш семейный праздник. А свежие впечатления и неожиданные открытия, пусть и в кулинарном разрезе, — это то, от чего сейчас точно не стоит отказываться.
Пасхальный пирог с маковой начинкой
Ингредиенты:
Для начинки:
Как готовить?
Баница с брынзой и творогом
Ингредиенты:
Как готовить?
1. Разморозить тесто фило согласно инструкции на упаковке.
2. Смешать творог, брынзу, взбитое яйцо и сметану.
3. Сливочное масло растопить и охладить до комнатной температуры.
4. На дно формы, смазанное сливочным маслом, опустить 2 листа теста фило, на них выложить часть начинки, накрыть листом, смазать поверхность сливочным маслом. Снова выложить часть начинки, закрыть листом теста фило и смазать сливочным маслом. Повторить необходимое количество раз.
5. Верхний лист смазать желтком и посыпать специями.
6. Выпекать баницу при температуре 180 градусов около 40 минут.
Пасхальный сырник
Ингредиенты:
Для основы:
Для творожного слоя:
Как готовить?
1. Сливочное масло охладить, нарезать кубиками, добавить муку, взбитое яйцо, сахар. Все быстро порубить ножом в крошку, руками собрать тесто в шар, обернуть пищевой пленкой и отправить в холодильник на 30 минут.
2. Сливочное масло взбить с сахаром, затем, не останавливая процесс, постепенно добавлять творог, потом яйца, сливки и крахмал.
3. Охлажденное тесто раскатать, выложить на дно формы, застеленной пергаментом. Сверху выложить творожный слой.
4. Выпекать при температуре 160 градусов около 1,5 часа. Сырник должен подрумяниться.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем удивить семью на Пасху? 3 вкусные альтернативы классическим куличам - с маком, брынзой и творогом
Пасхальная выпечка - это отдельная глава в кулинарной истории как каждой семьи, так и народов в целом. Однако для тех, кто не любит придерживаться годами одного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)