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В Бресте планируют создать музей 50-й мотострелковой дивизии

19.04.2020 08:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В ноябре 2017-го в Бресте отмечали 75-летие создания Донецкой дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 2-й степени мотострелковой дивизии. Зрительный зал областного Общественного культурного центра в Бресте был полон. Отдать дань уважения ратным заслугам ветеранов соединения пришли представители общественных организаций, предприятий, воины Брестского гарнизона, молодежь. А когда на сцену внесли боевые знамена 50-й гвардейской – зал встал.

В Бресте планируют создать музей 50-й мотострелковой дивизии

Тем, кто в разные годы служил в «пятидесятой», есть чем гордиться. В годы Великой Отечественной войны воины дивизии прошли с боями тысячи километров, форсировали Дон, Миус, Днепр и Западный Буг, освободили свыше 2 тысяч населенных пунктов, в том числе города Брестской области: Барановичи, Коссово, Пружаны, Каменец, Высокое. За мужество и отвагу, проявленные в боях, около 15 тысяч солдат и офицеров соединения были награждены орденами и медалями Советского Союза. В сентябре 1954-го военнослужащие дивизии принимали участие в войсковых учениях с реальным применением атомной авиабомбы на Тоцком полигоне. Переформированная впоследствии в 50-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, сохранив состав полков периода Великой Отечественной войны и их нумерацию, дивизия многие годы была передовой в Краснознаменном Белорусском военном округе. В 1992-м она преобразована в 50-ю гвардейскую отдельную механизированную бригаду и считалась одной из самых боеспособных воинских частей Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В Бресте планируют создать музей 50-й мотострелковой дивизии

60 лет, с 1946-го по 2006-й, местом дислокации соединения был город Брест. Здесь проживают несколько тысяч тех, кто в разные годы проходил в «пятидесятой» военную службу. Многие из них активно участвуют в благоустройстве и общественной жизни города. Очередным вкладом ветеранов в военно-патриотическое воспитание молодежи станет создание в бывшей казарме 150-го мотострелкового полка, а ныне – одном из корпусов колледжа бизнеса и права в Северном городке музея боевой славы 50-й дивизии.

– Мы рассчитываем, что наш музей станет местом преемственности поколений, в котором молодежь сможет прикоснуться к отечественной истории и отдать дань уважения тем, кто стоял и стоит на страже Родины, – говорит председатель совета ветеранов 50-й гвардейской мотострелковой дивизии гвардии полковник запаса Владимир Грищук. – Это будет своеобразным нравственным ориентиром не только для учащихся колледжа, но и для детей, внуков ветеранов дивизии. В современное время изучение традиций важно для молодого поколения, и есть энтузиасты, искренне заинтересованные в сохранении истории прославленного соединения. Открыть музей планируем в 2022 году, к 80-летию создания дивизии.

Оформление экспозиции музея ветераны рассчитывают произвести за свои средства, но будут рады и поддержке в виде материального пожертвования всех не равнодушных. В этих целях открыт благотворительный счет: BY 64 АКВВ 3134 0000 3849 2102 0186 BYN БИК: АКВВВY21100. Сумма значения не имеет. Эта помощь станет бесценным вкладом в дело сохранения славы боевых традиций и подвигов нашего народа.

 
Теги: Брест
 
 
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  В ноябре 2017-го в Бресте отмечали 75-летие создания Донецкой дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 2-й степени мотострелковой дивизии. Зрительный зал...
 
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