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Пьяный водитель не справился с управлением и перевернулся в кювет

20.04.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В воскресенье около 22 часов 35-летний водитель "БМВ" при выезде на автодорогу Н-432 "Братылово-Ведюнь-Ивахновичи" не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Пьяный водитель не справился с управлением и перевернулся в кювет

С травмами водитель госпитализирован. Установлено, что за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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  В воскресенье около 22 часов 35-летний водитель "БМВ" при выезде на автодорогу Н-432 "Братылово-Ведюнь-Ивахновичи" не справился с управлением, съехал в кювет и...
 
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