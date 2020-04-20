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Пьяный водитель не справился с управлением и перевернулся в кювет
20.04.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В воскресенье около 22 часов 35-летний водитель "БМВ" при выезде на автодорогу Н-432 "Братылово-Ведюнь-Ивахновичи" не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
С травмами водитель госпитализирован. Установлено, что за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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В воскресенье около 22 часов 35-летний водитель "БМВ" при выезде на автодорогу Н-432 "Братылово-Ведюнь-Ивахновичи" не справился с управлением, съехал в кювет и...
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