Пьяный водитель не справился с управлением и перевернулся в кювет

Источник материала: Виртуальный Брест

В воскресенье около 22 часов 35-летний водитель "БМВ" при выезде на автодорогу Н-432 "Братылово-Ведюнь-Ивахновичи" не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.





С травмами водитель госпитализирован. Установлено, что за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.