Автобусный парк Слуцка вернул некоторые рейсы. Новое расписание, которое будет действовать с 22 апреля

Источник материала: Слуцк Город





Автобусный парк №2 города Слуцка по обращениям граждан вернул некоторые городские маршруты во временное расписание, которое начнёт действовать в среду, 22 апреля. Об этом SG сообщила начальник отдела организации перевозок Виктория Татур.

После публикации новости о сокращении рейсов автопарк получил множество звонков от случчан, которые просили откорректировать обновлённое расписание. На основе этих обращений в расписание городского транспорта вернули следующие маршруты:

№2 — 7:20 от Мясокомбината, 8:02 от РСУ

7:20 от Мясокомбината, 8:02 от РСУ №3 — 7:32 от Мяскокомбината, 8:06 от ул. Социалистическая

7:32 от Мяскокомбината, 8:06 от ул. Социалистическая №5к — 6:21 от ул. Чехова

6:21 от ул. Чехова №5д — 7:05 от ул. Чехова

7:05 от ул. Чехова №4 — 8:34 от автовокзала, 9:03 от д. Лучники

Все остальные отменённые автобусы, а это около трети городских рейсов, пока добавлены не будут. В администрации автобусного парка отмечают, что это временная вынужденная мера, связанная с резким снижением пассажиропотока.

Новое расписание опубликовано на сайте АП №2.

















Кроме этого автопарк вернул некоторые пригородные автобусы. Актуальное расписание пригорода смотрите на сайте АП №2.



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