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Автобусный парк Слуцка вернул некоторые рейсы. Новое расписание, которое будет действовать с 22 апреля

21.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Автобусный парк Слуцка вернул некоторые рейсы. Новое расписание, которое будет действовать с 22 апреля

Автобусный парк №2 города Слуцка по обращениям граждан вернул некоторые городские маршруты во временное расписание, которое начнёт действовать в среду, 22 апреля. Об этом SG сообщила начальник отдела организации перевозок Виктория Татур.

После публикации новости о сокращении рейсов автопарк получил множество звонков от случчан, которые просили откорректировать обновлённое расписание. На основе этих обращений в расписание городского транспорта вернули следующие маршруты:

  • №2 — 7:20 от Мясокомбината, 8:02 от РСУ
  • №3 7:32 от Мяскокомбината, 8:06 от ул. Социалистическая
  • №5к 6:21 от ул. Чехова 
  • №5д 7:05 от ул. Чехова
  • №4 8:34 от автовокзала, 9:03 от д. Лучники

Все остальные отменённые автобусы, а это около трети городских рейсов, пока добавлены не будут. В администрации автобусного парка отмечают, что это временная вынужденная мера, связанная с резким снижением пассажиропотока.

Новое расписание опубликовано на сайте АП №2.
Автобусный парк Слуцка вернул некоторые рейсы. Новое расписание, которое будет действовать с 22 апреля

Автобусный парк Слуцка вернул некоторые рейсы. Новое расписание, которое будет действовать с 22 апреля

Автобусный парк Слуцка вернул некоторые рейсы. Новое расписание, которое будет действовать с 22 апреля

Автобусный парк Слуцка вернул некоторые рейсы. Новое расписание, которое будет действовать с 22 апреля

Кроме этого автопарк вернул некоторые пригородные автобусы. Актуальное расписание пригорода смотрите на сайте АП №2.


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Автобусный парк №2 города Слуцка по обращениям граждан вернул некоторые городские маршруты во временное расписание, которое начнёт действовать в среду, 22 апреля....
 
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