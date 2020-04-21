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Автобусный парк Слуцка вернул некоторые рейсы. Новое расписание, которое будет действовать с 22 апреля
21.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Автобусный парк №2 города Слуцка по обращениям граждан вернул некоторые городские маршруты во временное расписание, которое начнёт действовать в среду, 22 апреля. Об этом SG сообщила начальник отдела организации перевозок Виктория Татур.
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Все остальные отменённые автобусы, а это около трети городских рейсов, пока добавлены не будут. В администрации автобусного парка отмечают, что это временная вынужденная мера, связанная с резким снижением пассажиропотока.
Новое расписание
Кроме этого автопарк вернул некоторые пригородные автобусы. Актуальное расписание пригорода смотрите
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Автобусный парк Слуцка вернул некоторые рейсы. Новое расписание, которое будет действовать с 22 апреля
Автобусный парк №2 города Слуцка по обращениям граждан вернул некоторые городские маршруты во временное расписание, которое начнёт действовать в среду, 22 апреля....
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