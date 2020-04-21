Почти 5 тыс. га планируют отвести под картофель в Брестской области

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области под картофель планируется занять почти 5 тыс. га, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства продукции растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.





В этом году сельхозорганизации и крупные фермерские хозяйства региона отвели под второй хлеб 3,4 тыс. га, что сравнимо с уровнем прошлого года. Кроме того, около 1,5 тыс. га планируют засадить картофелем мелкие фермерские хозяйства.

На 21 апреля картофель в области высажен на 885 га, что составляет 26% от плана. По темпам работ лидируют Кобринский и Березовский районы, где клубнями уже засажено соответственно 78% и 75% плановых площадей. Тройку лидеров замыкает Барановичский район (58%). Причем из 175 га, занятых там под картофель, 130 га принадлежит фермерскому хозяйству "Фортуна".

Более чем по 100 га картофеля высадили хозяйства Пружанского и Лунинецкого районов. Здесь план посадки выполнен соответственно на 25% и 21%.

Что касается объемов, то первенство за Ивановским районом, где под эту культуру отведены самые большие площади в области - без малого 900 га. На сегодня картофель здесь посажен на 231 га, что составляет 31% к плану. Почти половина этой площади (121 га) приходится на ОАО "Агро-Мотоль".

"Темпы работ сдерживают погодные условия. С начала месяца не выпало ни одной капли дождя. Помимо недостатка влаги температура воздуха колеблется от 15 градусов тепла днем до минус двух ночью. Почва не успевает как следует прогреться. Кроме того, значительное колебание температур усугубляется порывами ветра до 15-24 м/сек. На некоторых полях уже можно наблюдать песчаные бури", - отметил начальник отдела облсельхозпрода.

В прошлом году аграрии региона собрали 177,6 тыс. т картофеля, в том числе 84,3 тыс. т второго хлеба получили сельхозорганизации.