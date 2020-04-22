В Беларуси появилось приложение для волонтеров, которые помогают пожилым людям во время пандемии

Источник материала: Tut.by

Белорусский Красный Крест при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) запускает веб-приложение «Volunteers In Action», разработанное на безвозмездной основе партнером проекта IT-компанией SoftTeco. Об этом сообщили в самой компании.



Снимок предоставлен пресс-службой SoftTeco

«Volunteers In Action» — новый инструмент для онлайн-регистрации и координации деятельности волонтеров, которые будут доставлять продукты и другие необходимые вещи одиноким пожилым людям в период распространения COVID-19.

Теперь, чтобы стать волонтером, достаточно иметь желание помочь, доступ к интернету и свободное время. Регистрация проходит онлайн на сайте Белорусского Красного Креста . Далее волонтер пройдет инструктаж, подпишет соглашение, получит бейдж и средства индивидуальной защиты и дезинфекции. Вся дальнейшая работа будет построена на взаимодействии с региональным координатором, который и будет раздавать задания.

«ЮНФПА присоединился к кампании Белорусского Красного Креста и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь на самом начальном ее этапе. Поддержка волонтерами пожилых людей, людей с инвалидностью, особенно тех, кто проживает одиноко — важная первостепенная задача, требующая эффективной координации работы почти 1500 волонтеров, — отметила Ольга Атрощенко, глава офиса ЮНФПА в Беларуси. — Идея использования для этого современных информационно-коммуникационных технологий пришла практически сразу, и на наш призыв к партнерству моментально отозвалась IT-компания SoftTeco, предложив на бесплатной основе разработать веб-приложение, которое не только обеспечит регистрацию, но предоставит в режиме реального времени базу волонтеров со всей необходимой для координации работ информацией, включая место жительства, свободное время, наличие машины и так далее».

С 30 марта волонтеры Белорусского Красного Креста по всей стране выполнили 1588 запросов по доставке рецептов, 1338 запросов по доставке продуктов и предметов первой необходимости, 1582 запроса, касающихся иных потребностей (оплата коммунальных услуг, покупка лекарств и прочее). По данным на 17 апреля, в базе волонтеров COVID-19 — 1487 человек.