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34 года после катастрофы на ЧАЭС. Что сегодня происходит в зоне отчуждения?

22.04.2020 11:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тема опасных пожаров у границ Беларуси найдёт продолжение в очередном выпуске программы «В обстановке мира». Накануне годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС эксперты будут говорить о трагедии 1986-го и её последствиях.  

34 года спустя. Почему произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС?   

34 года после катастрофы на ЧАЭС. Что сегодня происходит в зоне отчуждения?

Что сегодня происходит в зоне отчуждения?   

Как живут и защищают себя люди в пострадавших районах?   

34 года после катастрофы на ЧАЭС. Что сегодня происходит в зоне отчуждения?

Чего добиваются и с чем не согласны ликвидаторы аварии?

И опасны ли для Беларуси нынешние пожары вокруг Чернобыля?  

Пожары в Чернобыльской зоне подобрались к Беларуси

34 года после катастрофы на ЧАЭС. Что сегодня происходит в зоне отчуждения?

Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.    

Люди в материале: Игорь Марзалюк

 
 
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Новости Беларуси. Тема опасных пожаров у границ Беларуси найдёт продолжение в очередном выпуске программы «В обстановке мира». Накануне годовщины катастрофы на...
 
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