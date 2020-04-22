34 года после катастрофы на ЧАЭС. Что сегодня происходит в зоне отчуждения?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тема опасных пожаров у границ Беларуси найдёт продолжение в очередном выпуске программы «В обстановке мира». Накануне годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС эксперты будут говорить о трагедии 1986-го и её последствиях.

34 года спустя. Почему произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС?





Что сегодня происходит в зоне отчуждения?

Как живут и защищают себя люди в пострадавших районах?





Чего добиваются и с чем не согласны ликвидаторы аварии?

И опасны ли для Беларуси нынешние пожары вокруг Чернобыля?

Пожары в Чернобыльской зоне подобрались к Беларуси





Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.