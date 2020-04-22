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34 года после катастрофы на ЧАЭС. Что сегодня происходит в зоне отчуждения?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тема опасных пожаров у границ Беларуси найдёт продолжение в очередном выпуске программы «В обстановке мира». Накануне годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС эксперты будут говорить о трагедии 1986-го и её последствиях.
Что сегодня происходит в зоне отчуждения?
Как живут и защищают себя люди в пострадавших районах?
И опасны ли для Беларуси нынешние пожары вокруг Чернобыля?
Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.
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Новости Беларуси. Тема опасных пожаров у границ Беларуси найдёт продолжение в очередном выпуске программы «В обстановке мира». Накануне годовщины катастрофы на...
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