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Диетолог назвала альтернативу лимону и имбирю
Источник материала: ОНТ
Главный внештатный диетолог Минздрава Беларуси Екатерина Протасова назвала альтернативные продукты лимону и имбирю во время стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19».
По её словам, прекрасной альтернативой имбирю и лимону может являться чёрная смородина, в которой больше всего витамина С, лук, квашеная капуста и чеснок.
Диетолог отметила, что витамин С в больших дозах способен только навредить. В случае, если человек всегда питался правильно, то специалист категорично не рекомендует никаких ударных доз. Необходимо обязательно советоваться с лечащим врачом.
Терапевтическая доза витамина С для взрослых - 800, если имеется его недостаток.
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Главный внештатный диетолог Минздрава Беларуси Екатерина Протасова назвала альтернативные продукты лимону и имбирю во время стрима «Наиболее актуальные темы и...
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