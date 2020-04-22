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Диетолог назвала альтернативу лимону и имбирю

22.04.2020 14:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Диетолог назвала альтернативу лимону и имбирю
Главный внештатный диетолог Минздрава Беларуси Екатерина Протасова назвала альтернативные продукты лимону и имбирю во время стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19». 

По её словам, прекрасной альтернативой имбирю и лимону может являться чёрная смородина, в которой больше всего витамина С, лук, квашеная капуста и чеснок.

Диетолог отметила, что витамин С в больших дозах способен только навредить. В случае, если человек всегда питался правильно, то специалист категорично не рекомендует никаких ударных доз. Необходимо обязательно советоваться с лечащим врачом.


Терапевтическая доза витамина С для взрослых - 800, если имеется его недостаток.



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Главный внештатный диетолог Минздрава Беларуси Екатерина Протасова назвала альтернативные продукты лимону и имбирю во время стрима «Наиболее актуальные темы и...
 
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