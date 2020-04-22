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Крупный девелопер создаст бизнес-центр рядом с площадью Победы. А где там нашлось место?
Источник материала: Tut.by
Компания «Белтяжмаш-люкс», подконтрольная крупному бизнесмену Игорю Онищенко, купила здание на Захарова, 42 и сейчас занимается его капремонтом. Это следует из госрегистра недвижимого имущества Беларуси. Что должно появиться здесь в итоге — в материале.
Ранее у здания на Захарова, 42, которое находится рядом Депсервис Холлом, было много собственников — как физических так и юридических лиц. Но потом его приобрело ООО «Белтяжмаш-люкс», подконтрольная крупному девелоперу Игорю Онищенко. Его структуры владеют также бизнес-центром «Омега Тауэр», ТЦ «Глобо» и рядом других объектов. В здании же на Захарова, 42 сейчас капремонт. Находится оно вот здесь:
Целевое назначение объекта — административное здание. Проще говоря — бизнес центр. В «Белтяжмаш-люкс» пока не комментируют этот вопрос.
При этом отметим, что «Белтяжмаш» уже имеет опыт работы с подобными объектами. Например, ему принадлежит здание на Хоружей, 25, где расположились офисы айтишных компаний, а в конце 2019 года
Связанная же с «Белтяжмашем» компания «Белреконструкция»
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Здание находится на улице Захарова.
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