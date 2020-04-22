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Крупный девелопер создаст бизнес-центр рядом с площадью Победы. А где там нашлось место?

22.04.2020 14:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания «Белтяжмаш-люкс», подконтрольная крупному бизнесмену Игорю Онищенко, купила здание на Захарова, 42 и сейчас занимается его капремонтом. Это следует из госрегистра недвижимого имущества Беларуси. Что должно появиться здесь в итоге — в материале.


Ранее у здания на Захарова, 42, которое находится рядом Депсервис Холлом, было много собственников — как физических так и юридических лиц. Но потом его приобрело ООО «Белтяжмаш-люкс», подконтрольная крупному девелоперу Игорю Онищенко. Его структуры владеют также бизнес-центром «Омега Тауэр», ТЦ «Глобо» и рядом других объектов. В здании же на Захарова, 42 сейчас капремонт. Находится оно вот здесь:

Целевое назначение объекта — административное здание. Проще говоря — бизнес центр. В «Белтяжмаш-люкс» пока не комментируют этот вопрос.


При этом отметим, что «Белтяжмаш» уже имеет опыт работы с подобными объектами. Например, ему принадлежит здание на Хоружей, 25, где расположились офисы айтишных компаний, а в конце 2019 года открылся большой магазин «Санта».

Связанная же с «Белтяжмашем» компания «Белреконструкция» владеет зданием на Кальварийской, 21. А в конце 2019 года «Белтяжмаш» купил здание завода в районе пересечения улиц Куйбышева и проспекта Машерова.

 
 
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