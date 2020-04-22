|
Подведены итоги областного этапа республиканского творческого конкурса буктрейлеров «Книга с экрана»
22.04.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
Подведены итоги областного этапа республиканского творческого конкурса буктрейлеров «Книга с экрана» посвященный 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне с 27 января по апрель 2020 года:
Участники конкурса Союзная молодежь в возрасте от 14 до 31 года, в 4 категориях:
· школьная молодежь;
· учащаяся молодежь;
· студенческая молодежь;
· работающая молодежь.
Победитель областного этапа УО «ПолесГУ». Автор буктрейлера - Яна Третяк, «Они сражались за Родину», автор книги М.Шолохов.
II этап состоится с мая по август 2020 года посвященный Году малой Родины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подведены итоги областного этапа республиканского творческого конкурса буктрейлеров «Книга с экрана»
Подведены итоги областного этапа республиканского творческого конкурса буктрейлеров «Книга с экрана» посвященный 75-й годовщине освобождения Республики...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)