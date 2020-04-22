Источник материала: Пинский Вестник

Подведены итоги областного этапа республиканского творческого конкурса буктрейлеров «Книга с экрана» посвященный 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне с 27 января по апрель 2020 года:

Участники конкурса Союзная молодежь в возрасте от 14 до 31 года, в 4 категориях:

· школьная молодежь;

· учащаяся молодежь;

· студенческая молодежь;

· работающая молодежь.

Победитель областного этапа УО «ПолесГУ». Автор буктрейлера - Яна Третяк, «Они сражались за Родину», автор книги М.Шолохов.

II этап состоится с мая по август 2020 года посвященный Году малой Родины.