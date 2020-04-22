Источник материала: Вороновская газета

Оказание помощи медикам в их нелегком труде сегодня набирает темпы и объемы. В числе благотворителей — общественное объединение «Белая Русь».

— Под флагом «Белой Руси» объединились люди, которые хотят и готовы внести свой вклад в развитие государства не только на своем рабочем месте, но и через участие в общественных делах. Для всех очевидно, в какой сложной ситуации сегодня оказались медицинские работники. Именно на них легла колоссальная ответственность — не допустить распространения опасной инфекции в нашей стране, — отмечает председатель Вороновской районной организации «Белая Русь» Олег Тарасов. — Но и, безусловно, мы, простые граждане, обязаны соблюдать все их рекомендации, направленные на профилактику вируса, а также оказывать медицинским работникам всяческую помощь и поддержку. В рамках республиканской акции «Белая Русь» — медикам» будут приобретены бесконтактные термометры для Вороновской центральной районной больницы. Желаем нашим медицинским работникам огромного здоровья и терпения, а пациентам — скорейшего выздоровления.

Галина ШЛЕМПО.