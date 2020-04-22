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Белорусские медики при лечении пациентов с COVID-19 ориентируются на рекомендации ВОЗ

22.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусские медики при лечении пациентов с COVID-19 ориентируются на рекомендации ВОЗ

Белорусские медики при лечении пациентов с COVID-19 ориентируются на рекомендации ВОЗ, сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

«В настоящее время мы ориентируемся на рекомендации, которые дает ВОЗ. Лекарственные средства от ВИЧ, которые вначале обсуждались как лечение, в настоящее время не оправдали тех надежд, которые возлагались. Чаще пишут о хлорохине при определенных показаниях», — сказал Игорь Карпов.

Контактным по COVID-19 в первую очередь нужно отслеживать температуру — медик

Контактным по COVID-19 в первую очередь нужно обращать внимание на возможное повышение температуры, сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

«Людям, которые находятся на самоизоляции и у которых, как правило, был контакт с заболевшим, надо обращать внимание прежде всего на повышение температуры, появление любой выраженности катаральных явлений», — сказал Игорь Карпов. В этом случае не стоит затягивать процесс, а незамедлительно обратиться за медпомощью. Врач оценит тяжесть заболевания и другую симптоматику. При появлении усиливающегося кашля, затруднения при дыхании и отдышки нужно незамедлительно обращаться за медпомощью.

Минздрав рассказал об основных правилах самоизоляции

 Заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра рассказала о правилах самоизоляции, передает корреспондент БЕЛТА.

«Если вы решили самоизолироваться для того, чтобы не заболеть, то вы должны обеспечить эту самоизоляцию минимум на 14 дней. Не следует посещать места массового скопления людей, магазины и торговые центры. Следует заказать себе доставку продуктов первой необходимости, расчет целесообразно производить пластиковой картой, меньше пользоваться наличными деньгами. Также необходимо ограничить любые контакты, в том числе с членами семьи, которые проживают с вами в одной квартире, особенно пожилыми лицами», — рассказала Инна Карабан.

Инна Карабан: в доме заболевшего COVID-19 нужно проводить частую влажную уборку

Белорусские медики при лечении пациентов с COVID-19 ориентируются на рекомендации ВОЗ

 В доме заболевшего COVID-19 нужно проводить частую влажную уборку. Об этом заявила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

«В доме нужно проводить частную влажную уборку. Моющие средства могут быть любыми, можно пользоваться мыльным раствором», — рассказала Инна Карабан.

Более 10 тыс. человек за минувшие сутки проверено на соблюдение режима самоизоляции

Белорусские медики при лечении пациентов с COVID-19 ориентируются на рекомендации ВОЗ

Более 10 тыс. человек проверено на соблюдение режима самоизоляции за минувшие сутки, сообщила начальник управления информации и общественных связей — пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

«За истекшие сутки сотрудниками милиции совместно с представителями эпидемиологических служб проверено 10432 человека, которые находятся на самоизоляции. Из них 530 граждан отсутствовали на момент проверки по месту своего пребывания, но были установлены причины, по которым их там не было. То есть это люди, которые далеко не ушли от своего места пребывания», — сказала Ольга Чемоданова.

МВД: в местах лишения свободы нет заболевших COVID-19

Белорусские медики при лечении пациентов с COVID-19 ориентируются на рекомендации ВОЗ

В местах лишения свободы нет заболевших COVID-19, сообщила начальник управления информации и общественных связей — пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

«У нас нет заболевшего спецконтингента в заведениях закрытого типа — это колонии, специзоляторы, равно как и в лечебно-трудовых профилакториях», — сказала Ольга Чемоданова.

https://www.belta.by

 
 
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Белорусские медики при лечении пациентов с COVID-19 ориентируются на рекомендации ВОЗ, сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой...
 
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