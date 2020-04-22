Житель Клецкого района встретил «скорую» с ножом

Источник материала: Слуцк Город





Инцидент произошел вечером в агрогородке Синявка Клецкого района. Бригада скорой помощи прибыла для оказания помощи мужчине, который обратился с жалобой на свое состояние здоровья.

Медицинских работников мужчина встретил агресивно, стал демонстрировать нож и высказывать в их адрес угрозы убийством. Они вызвали сотрудников милиции.

Прибывшие сотрудники Клецкого РОВД уговорили мужчину положить нож. Как оказалось, данный гражданин состоит на учете у психиатра. По данному факту проводится проверка, назначены экспертизы.