|
"Следующий президент у белорусов будет красивый"
Источник материала: Партизан
Свежие снимки главы Беларуси с младшим сыном во время пасхальной службы не прошли мимо российских «сплетниц».
Второй день подписчицы популярного ресурса «Сплетник» обсуждают «завидного жениха из Беларуси».
«А Колясик-то, зачетный пирожок с картошкой получился».
«Не единой картохой взращенный – и белорусскими креветками».
«Следующий президент у белорусов будет красивый».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свежие снимки главы Беларуси с младшим сыном во время пасхальной службы не прошли мимо российских «сплетниц».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)