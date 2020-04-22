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Минский милиционер рассказала, как героически спасла сову. Оказалось, это чужая история

22.04.2020 15:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера по беларуским СМИ разлетелась трогательная история о женщине-милиционере, которая спасла сову «от верной гибели». Разные издания ссылались на агентство «Минск-Новости», которое, судя по всему, первым написало об этом случае, а само агентство – на источник в Заводском РУВД Минска. В прессе заметки одного и того же содержания сопровождались фотографиями птицы и той самой героини: участкового инспектора ИДН Юлии Колесник. Только, похоже, подвиг оказался чужим.

В коротком интервью «Минск-Новости» Юлия рассказывала, что прогуливалась мимо одной из школ Минска и увидела, что на дереве сова «тщетно пыталась отбиться от напавшего на нее огромного ворона», а потом «неожиданно камнем упала на землю». По версии милиционера, она не смогла пройти мимо, взяла сову и отнесла в Минский зоопарк, но там птицу отказались принять. Тогда девушка доставила сову в один из частных зооцентров, где ее осмотрели специалисты. Затем волонтеры отвезли птицу в лес и выпустили на свободу.

Сейчас статья на сайтах агентства «Минск-Новости», TUT.by, а также ГУВД Мингорисполкома недоступна. При этом заметка в первоначальном ее виде все еще опубликована на нескольких ресурсах. и выдается по поиску в Google. Вот пара фотографий, которые использовались в первоисточнике:

Чуть позднее выяснилось, кому на самом деле принадлежат фотографии совы. Их полтора месяца назад (!) сделала учительница Марина Линчик. Девушка взаправду ухаживала за пострадавшей совой, купив для нее лекарства (антибиотики, мазь, капли в глаза) и еду.

Пару часов назад Марина Линчик опубликовала новый пост в инстаграме под заголовком «Псевдогерои в погонах»: в нем она обвинила милицию в присвоении чужой истории и заявила, что для нее это «унизительно». Однако пост со страницы девушки уже исчез.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера по беларуским СМИ разлетелась трогательная история о женщине-милиционере, которая спасла сову «от верной гибели». Разные издания ссылались на...
 
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