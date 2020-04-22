Минский милиционер рассказала, как героически спасла сову. Оказалось, это чужая история

Источник материала: KYKY

Вчера по беларуским СМИ разлетелась трогательная история о женщине-милиционере, которая спасла сову «от верной гибели». Разные издания ссылались на агентство «Минск-Новости», которое, судя по всему, первым написало об этом случае, а само агентство – на источник в Заводском РУВД Минска. В прессе заметки одного и того же содержания сопровождались фотографиями птицы и той самой героини: участкового инспектора ИДН Юлии Колесник. Только, похоже, подвиг оказался чужим.

В коротком интервью «Минск-Новости» Юлия рассказывала , что прогуливалась мимо одной из школ Минска и увидела, что на дереве сова «тщетно пыталась отбиться от напавшего на нее огромного ворона», а потом «неожиданно камнем упала на землю». По версии милиционера, она не смогла пройти мимо, взяла сову и отнесла в Минский зоопарк, но там птицу отказались принять. Тогда девушка доставила сову в один из частных зооцентров, где ее осмотрели специалисты. Затем волонтеры отвезли птицу в лес и выпустили на свободу.

Сейчас статья на сайтах агентства «Минск-Новости», TUT.by, а также ГУВД Мингорисполкома недоступна. При этом заметка в первоначальном ее виде все еще опубликована на нескольких ресурсах . и выдается по поиску в Google. Вот пара фотографий, которые использовались в первоисточнике:

Чуть позднее выяснилось , кому на самом деле принадлежат фотографии совы. Их полтора месяца назад (!) сделала учительница Марина Линчик. Девушка взаправду ухаживала за пострадавшей совой, купив для нее лекарства (антибиотики, мазь, капли в глаза) и еду.

Пару часов назад Марина Линчик опубликовала новый пост в инстаграме под заголовком «Псевдогерои в погонах»: в нем она обвинила милицию в присвоении чужой истории и заявила, что для нее это «унизительно». Однако пост со страницы девушки уже исчез.