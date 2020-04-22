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Иран вывел на орбиту свой военный спутник

22.04.2020 14:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Ирана. Иран вывел на орбиту свой первый военный спутник под названием «Свет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Иран вывел на орбиту свой военный спутник

Запуск состоялся с полигона, расположенного в пустыне Деште-Кавир. На высоту 425 километров над поверхностью Земли прибор доставила двухступенчатая ракета-носитель.   

Иран вывел на орбиту свой военный спутник

Стоит отметить, что для Ирана – это первый удачный запуск спутника, и это событие считается крупнейшим достижением страны в космической области. Все предыдущие попытки вывести на орбиту устройство провалились. 

Иран вывел на орбиту свой военный спутник

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Новости Ирана. Иран вывел на орбиту свой первый военный спутник под названием «Свет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Запуск состоялся с полигона,...
 
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