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Карантин введен в женском монастыре в Минске

22.04.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Свято-Елисаветинском женском православном монастыре на окраине Минска (по улице Выготского) объявили карантин.

Объявление, которое там появилось, разместил на своей странице в Facebook Александр Шрамко


Из него следует, что причиной введения карантинного режима называется "эпидемия острых респираторных вирусных инфекций", которая зафиксирована в монастыре. В документе также приводятся правила поведения на время карантина и "рекомендации по лечению".

Глава монастыря призывает монахинь "без ложного геройства выполнять все эти предписания".

Ранее архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий был госпитализирован с пневмонией. 

После этого для паломников закрыли Жировичский мужской православный монастырь (Слонимский район Гродненской области) и объяснили это "эпидемиологической ситуацией в мире". 

Минская духовная семинария в Жировичах также ушла на двухнедельный карантин, после чего появилась информация, что в больницу из монастыря и семинарии в Жировичах доставлен 41 человек
 
Теги: Минск
 
 
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В Свято-Елисаветинском женском православном монастыре на окраине Минска (по улице Выготского) объявили карантин.
 
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