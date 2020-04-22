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Карантин введен в женском монастыре в Минске
Источник материала: Партизан
В Свято-Елисаветинском женском православном монастыре на окраине Минска (по улице Выготского) объявили карантин.
Объявление, которое там появилось, разместил на своей странице в Facebook Александр Шрамко.
Из него следует, что причиной введения карантинного режима называется "эпидемия острых респираторных вирусных инфекций", которая зафиксирована в монастыре. В документе также приводятся правила поведения на время карантина и "рекомендации по лечению".
Глава монастыря призывает монахинь "без ложного геройства выполнять все эти предписания".
Ранее архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий был госпитализирован с пневмонией.
После этого для паломников закрыли Жировичский мужской православный монастырь (Слонимский район Гродненской области) и объяснили это "эпидемиологической ситуацией в мире".
Минская духовная семинария в Жировичах также ушла на двухнедельный карантин, после чего
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В Свято-Елисаветинском женском православном монастыре на окраине Минска (по улице Выготского) объявили карантин.
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