Карантин введен в женском монастыре в Минске

Объявление, которое там появилось, разместил на своей странице в Facebook Александр Шрамко.









Из него следует, что причиной введения карантинного режима называется "эпидемия острых респираторных вирусных инфекций", которая зафиксирована в монастыре. В документе также приводятся правила поведения на время карантина и "рекомендации по лечению".





Глава монастыря призывает монахинь "без ложного геройства выполнять все эти предписания".





Ранее архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий был госпитализирован с пневмонией.





После этого для паломников закрыли Жировичский мужской православный монастырь (Слонимский район Гродненской области) и объяснили это "эпидемиологической ситуацией в мире".



