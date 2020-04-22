ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Спасибо, что не остался равнодушным»‌. В Слуцком районе сотрудник ГАИ спас жизнь 11-летней девочке

22.04.2020 14:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Слуцком районе сотрудник ГАИ спас жизнь девочке.  

По информации УВД Миноблисполкома, майор милиции Дмитрий Семибратов прибыл на вызов о нарушении правил парковки автомобиля в аг. Гацук 19 апреля.  

Мужчина увидел, что у подъезда дома скопились жители и о чем-то возбужденно говорили, а некоторые были растеряны и испуганы.  

Сотрудник ГАИ подошел к гражданам и увидел девочку, которая лежала на земле и не подавала признаков жизни. По фразам местных милиционер понял, что ребенок подавился и не может дышать.   

«Спасибо, что не остался равнодушным»‌. В Слуцком районе сотрудник ГАИ спас жизнь 11-летней девочке
Фото: minobl.mvd.gov.by  

Дмитрий Семибратов быстро отреагировал –‌ обхватил ребенка сзади в области солнечного сплетения и резко нажал. Из рта девочки выпала пластина для выравнивания зубов и кусочек сдобы. 11-летний ребенок начал дышать и вскоре пришел в себя.  

Местные жители начали благодарить инспектора. Он вернулся на место стоянки, чтобы закончить разбирательство.   

Решительные и грамотные действия старшего инспектора ДПС Слуцкого РОВД майора милиции Дмитрия Семибратова спасли жизнь ребенку.  

О своем поступке инспектор умолчал. О нем стало известно после просмотра записи видеорегистратора. Также в УВД Миноблисполкома написала мама девочки с благодарностью.  

Женщина отметила, что всю жизнь будет помнить о том, что мужчина сделал для ее семьи.  

«Спасибо ему большое, он хороший человек и достоин занимать эту должность. Дай Бог ему здоровья, успехов в его нелегкой работе. Если бы не он, не могу даже представить, что было бы. Сколько буду жить, столько буду помнить, что он сделал для нас. Таких добрых людей, как он, осталось мало. Спасибо ему, что не остался равнодушным»‌.  

«Мне кажется, так поступили бы многие». Студент химфака спас тонущую женщину (читать далее). 

Люди в материале: Дмитрий Семибратов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Слуцком районе сотрудник ГАИ спас жизнь девочке.   По информации УВД Миноблисполкома, майор милиции Дмитрий Семибратов прибыл на вызов о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Субботник пройдет в субботу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика