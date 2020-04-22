Инспектор ГАИ Слуцкого РОВД спас жизнь ребенку

Источник материала: ОНТ

В агрогородке Гацук Слуцкого района сотрудник ГАИ вовремя оказал первую помощь 11-летней девочке и спас ей этим жизнь, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Сотрудник ГАИ мгновенно поднял ребенка, обхватил руками сзади в области солнечного сплетения, затем резко нажал. Прием помог девочке избавиться от инородного предмета, который мешал дышать – это пластина для выравнивания зубов и кусочек сдобы. Ребенок сразу же пришел в себя, дыхание возобновилось.

Оказав девочке помощь, Дмитрий Семибратов вернулся к участникам спора у стоянки, чтобы завершить разбирательство. Первым о поступке инспектора узнал ответственный дежурный по РОВД, когда просматривал записи видеорегистратора.

Мама спасенной девочки обратилась в УВД Миноблисполкома с благодарностью в адрес Дмитрия Семибратова, отметив, что неравнодушие очень важно.

ФОТО: УВД Миноблисполкома

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