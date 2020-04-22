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Более 60% школьников Вороновского района вернулись за парты

22.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Более 60% школьников Вороновского района вернулись за парты

Нынешние весенние каникулы у школьников получились длинными. Вместо одной ребята отдыхали целых три недели. 20 апреля началась четвертая четверть, учреждения образования заработали в обычном режиме. Однако на занятия в школу пришли не все дети.  Более 33% остались дома по заявлениям родителей. В детских садах процент посещаемости немного ниже.


Более 60% школьников Вороновского района вернулись за парты

В Вороновской школе 505 детей отсутствуют (это 53%), по причине ОРВИ — 51.

Первый день учебных занятий во всех школах района начался с пятиминуток здоровья —  ребятам разъяснены санитарно-эпидемиологические меры, которых следует придерживаться: соблюдать социальную дистанцию, регулярно мыть руки. Маски же в классе носить не обязательно. Школьникам рекомендуют их надевать в местах скопления людей.


Более 60% школьников Вороновского района вернулись за парты

За «дистанционной» рассадкой в классах и столовой следят медсестры,

администрация школы и учителя.

С учетом затянувшихся каникул откорректировано календарно-тематическое планирование по предметам — сокращены часы обучения за счет объединения некоторых тем, — рассказали в отделе образования Вороновского райисполкома. — Во всех учреждениях района соблюдаются строгие профилактические меры: постоянно проводятся проветривание, санитарная обработка помещений и дезинфекция поверхностей, созданы условия для обработки рук антисептиком, откорректирована организация питания. Персонал работает в масках, обучающиеся одного класса весь день занимаются в одной аудитории, отменены массовые мероприятия даже в пределах учреждения. В школах и садах ограничен вход посторонним лицам.  


Более 60% школьников Вороновского района вернулись за парты

Некоторые дети предпочитают учиться в масках.

Сейчас в школах сочетаются два способа обучения. Для тех, кто остался дома, налаживается индивидуальное обучение. Дети получают задания по электронным средствам связи.

Для успешного освоения учебных программ самостоятельно в помощь школьникам и их родителям разработаны два образовательных онлайн-ресурса — портал «Образование в Гродно» и «Виртуальная школа» на сайте Гродненского областного института развития образования.

Более 60% школьников Вороновского района вернулись за парты
Более 60% школьников Вороновского района вернулись за парты

Более 60% школьников Вороновского района вернулись за парты

Наполняемость классов разная, меньше отсутствующих — среди старшеклассников.

Администрации школ также рассчитывают на ответственность родителей при появлении у ребенка признаков респираторного заболевания. В таком случае ребенка необходимо оставлять дома.

Ольга ВОРОБЬЕВА

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

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Теги: Гродно
 
 
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Нынешние весенние каникулы у школьников получились длинными. Вместо одной ребята отдыхали целых три недели. 20 апреля началась четвертая четверть, учреждения...
 
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