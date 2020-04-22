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Более 60% школьников Вороновского района вернулись за парты
22.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Нынешние весенние каникулы у школьников получились длинными. Вместо одной ребята отдыхали целых три недели. 20 апреля началась четвертая четверть, учреждения образования заработали в обычном режиме. Однако на занятия в школу пришли не все дети. Более 33% остались дома по заявлениям родителей. В детских садах процент посещаемости немного ниже.
В Вороновской школе 505 детей отсутствуют (это 53%), по причине ОРВИ — 51.
Первый день учебных занятий во всех школах района начался с пятиминуток здоровья — ребятам разъяснены санитарно-эпидемиологические меры, которых следует придерживаться: соблюдать социальную дистанцию, регулярно мыть руки. Маски же в классе носить не обязательно. Школьникам рекомендуют их надевать в местах скопления людей.
За «дистанционной» рассадкой в классах и столовой следят медсестры,
администрация школы и учителя.
— С учетом затянувшихся каникул откорректировано календарно-тематическое планирование по предметам — сокращены часы обучения за счет объединения некоторых тем, — рассказали в отделе образования Вороновского райисполкома. — Во всех учреждениях района соблюдаются строгие профилактические меры: постоянно проводятся проветривание, санитарная обработка помещений и дезинфекция поверхностей, созданы условия для обработки рук антисептиком, откорректирована организация питания. Персонал работает в масках, обучающиеся одного класса весь день занимаются в одной аудитории, отменены массовые мероприятия даже в пределах учреждения. В школах и садах ограничен вход посторонним лицам.
Некоторые дети предпочитают учиться в масках.
Сейчас в школах сочетаются два способа обучения. Для тех, кто остался дома, налаживается индивидуальное обучение. Дети получают задания по электронным средствам связи.
Для успешного освоения учебных программ самостоятельно в помощь школьникам и их родителям разработаны два образовательных онлайн-ресурса — портал «Образование в Гродно» и
Наполняемость классов разная, меньше отсутствующих — среди старшеклассников.
Администрации школ также рассчитывают на ответственность родителей при появлении у ребенка признаков респираторного заболевания. В таком случае ребенка необходимо оставлять дома.
Ольга ВОРОБЬЕВА
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
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Нынешние весенние каникулы у школьников получились длинными. Вместо одной ребята отдыхали целых три недели. 20 апреля началась четвертая четверть, учреждения...
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