Озвучены белорусские цены на внедорожник Haval H5 тульской сборки

Источник материала: Tut.by

AUTO.TUT.BY уже сообщал о том, что на заводе Haval в Тульской области был развернут выпуск рамного внедорожника H5 , прежде известного под именем Great Wall Hover. Этой весной модель появится и на рынке Беларуси, причем уже известна и стоимость модели.





На нашем рынке Haval H5 будет предлагаться с двумя вариантами бензиновой турбо-«четверки» объемом 2 л — мощностью 150 и 177 л.с. В пару ей полагается 6-ступенчатая «механика», в трансмиссии — жестко подключаемый полный привод и раздаточная коробка BorgWarner TOD. Дорожный просвет равен 204 мм.





Покупатели смогут выбирать между двумя комплектациями H5. В начальном исполнении Comfort (идет только с 150-сильным мотором) оснащение включает передние подушки безопасности, ESP, системы помощи при старте на подъеме и при спуске, климат-контроль, подогрев передних сидений, задние датчики парковки, мультимедиа система с 8-дюймовым сенсорным экраном и круиз-контроль. Стоимость — 37 700 рублей.





В топовой комплектации Premium для H5 предусмотрены отделка салона экокожей, электрорегулировка сиденья водителя в шести направлениях, камера заднего вида с динамической разметкой и 17-дюймовые колесные диски. Цены — от 42 800 рублей за 150-сильную версию и 46 200 рублей за 177-сильную модификацию.