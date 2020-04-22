На следующей неделе - два рабочих дня. Могут ли вызвать на работу в выходной и как оплатят такой день

Источник материала: Tut.by

На следующей неделе белорусы проработают всего два дня — среду и четверг. В понедельник, 27 апреля и вторник, 28 апреля мы будем отдыхать в связи с Радуницей (причем понедельник уже был отработан в субботу, 4 апреля), а в пятницу нас ждет еще один государственный выходной — 1 мая. FINANCE.TUT.BY поговорил с юристом о том, могут ли вызвать на работу в выходной и как будет оплачен такой день, и посмотрел, как на майские праздники будут отдыхать наши соседи. Напоминаем, что Минздрав призывает провести длинные выходные дома.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Могут ли меня вызвать на работу в праздничный день и могу ли я отказаться?

Все выходные и праздничные дни, а также переносы закреплены в производственном календаре на год. Как комментирует юрист частной практики Анастасия Жаврид, официальные праздничные дни для всех одинаковы (ст. 147 Трудового кодекса), а вот выходные дни, предшествующие праздникам, зависят от решения нанимателя.

Вызвать на работу в праздничный день вас могут, но только с вашего согласия. Также вы сами можете предложить нанимателю выйти на работу в выходной, но здесь согласиться должен уже он (ст. 142 ТК).

При этом есть категории работников, которых вызывать на работу в праздничный день запрещено. Это беременные женщины (ч.1 ст. 263 ТК) и работники до 18 лет (ст. 276 ТК). Женщины с детьми в возрасте до 14 лет или детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет могут выйти на работу в праздничный день только с их письменного согласия (ч. 2 ст. 263 ТК), а инвалиды — с их согласия и при условии, что такая работа не запрещена индивидуальными программами реабилитации (ст. 287 ТК).

Как должны оплатить работу в праздник?

— Оплата работ в праздничные дни регулируется ст. 69 Трудового кодекса. За каждый час работы в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни сверх заработной платы, начисленной за указанное время, производится доплата, — отмечает Анастасия Жаврид. — Так, работникам со сдельной оплатой труда должны доплатить не ниже сдельных расценок, а с повременной — не ниже часовых тарифных ставок, окладов.

Вместе доплаты за работу в выходной наниматель может предложить вам другой неоплачиваемый день отдыха. Но здесь согласие работника тоже обязательно, подчеркивает юрист.

— За часы работы в сверхурочное время один неоплачиваемый день отдыха предоставляется из расчета восьмичасового рабочего дня: один день отдыха за восемь часов работы в сверхурочное время. Если работа в государственные праздники и праздничные дни выполнялась сверх месячной нормы рабочего времени, работнику по его желанию помимо доплаты предоставляется другой неоплачиваемый день отдыха, — говорит Анастасия Жаврид.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как оплатят работу в праздник для тех, у кого сменный график (например, два через два)?

— Согласно ч.3 ст. 147 Трудового кодекса, работы, приостановка которых невозможна по производственно-технологическим условиям, и работы, вызываемые необходимостью постоянного непрерывного обслуживания населения, организаций, планируются заранее в графике работ (сменности) в счет месячной нормы рабочего времени, — комментирует Анастасия Жаврид.

Как и у остальных работников, каждый час работы в сверхурочное время, государственные праздники, праздничные и выходные дни оплачивается дополнительно сверх зарплаты. У работников с повременной оплатой труда доплата должна быть не ниже часовых тарифных ставок (окладов).

— То есть если работа была запланирована графиком сменности и в рамках графика работ, то каждый час работы в праздничный день дополнительно оплачивается в одинарном размере часовой тарифной ставки. А если работа была сверх часов, запланированных графиком сменности, то запланированное время оплачивается в одинарном размере, а часы работы в праздничный день — отдельно в размере двойной часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в праздничный день, — объясняет Анастасия Жаврид. — Кроме того, для таких случаев, согласно ст. 148 Трудового кодекса, работнику по его желанию предоставляется другой неоплачиваемый день отдыха кроме оплаты в повышенном размере.

Влияют ли выходные дни на оплату больничных?

Юрист отмечает, что при расчете пособия по временной нетрудоспсобности значение имеет период уплаты страховых взносов и их размер. При этом пособие назначается именно за календарные дни, указанные в листке нетрудоспособности, а не только за рабочие. На расчет больничного праздничные и выходные дни также не влияют, говорит Анастасия Жаврид.

Если я работаю на двух работах, больничный начислят дважды? Всё об оплате больничных в Беларуси

А вот как отдыхают на майские праздники наши соседи

В России выходных на Радуницу нет, зато на майские праздники отдыхают традиционно долго. Сначала россиян ждем один блок выходных с пятницы, 1 мая по вторник, 5 мая включительно, а потом еще один — с субботы, 9 мая по понедельник, 11 мая включительно (в Беларуси дополнительных выходных по случаю 9 мая не будет, поскольку этот день выпадает на субботу). Никаких отработок выпадающих рабочих дней не предусмотрено.

При этом сейчас Россия находится на всеобщем режиме самоизоляции, который, как ожидается, будет продлен минимум до окончания майских праздников. В связи с этим, согласно результатам опроса, проведенного Новости Mail.ru, 34% россиян выступают за перенос майских праздников на другое время, чтобы можно было отдохнуть после самоизоляции. Самый популярный месяц для потенциального переноса — июнь, следом идут июль и август. Еще 30% респондентов предложили просто отменить майские праздники, а 27% считают, что ничего с ними делать не нужно.

В Украине тоже есть выходные 1 и 9 мая. Однако в связи с тем, что 9 мая выпадает на субботу, государственный выходной перенесут на понедельник, 11 мая. Так что в Украине будет два дополнительных выходных — в пятницу, 1 мая и в понедельник, 11 мая. Выходных на Радуницу у наших соседей тоже нет.

В Литве и Польше 1 мая тоже будет выходной. Жители Латвии в мае отдохнут два дополнительных дня — в пятницу, 1 мая и в понедельник, 4 мая (в стране отмечают день провозглашения декларации независимости Латвии).