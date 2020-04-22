Открытие «Песочницы» переносится на неопределенный срок

Источник материала: Tut.by

Открытие нового сезона популярной площадки с фудтраками «Песочница» переносится. Изначально предполагалось, что локация заработает 1 мая. Об этом администрация «Песочницы» сообщила в соцсетях.





В Instagram и «ВКонтакте» появился пост, в котором администрация написала о том, что открытие нового сезона «Песочницы» в следующую пятницу не состоится.

— Друзья, мы так мечтали встретить вас у входа и выпить вместе с вами по лимонаду и съесть по вкусному сету, но судьба вносит свои коррективы. Открытие 1 мая не состоится, однако мы надеемся, что совсем скоро сможем снова увидеться в «Песочнице».

Когда фудтраки на проспекте Машерова, 11, все-таки заработают, не сообщается.

К слову, создатели площадки поделились, что хотят обустроить городской огород, установить солнечные батареи и закупить многоразовую посуду вместо пластиковой. И предлагают минчанам помочь им в этом.

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