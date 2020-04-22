Защитим лес вместе!

Источник материала: Ивьевский край

В связи с аномальными условиями погоды, отсутствием дождей в лесах республики сложилась очень сложная пожарная обстановка. Всего с начала сезона в лесах Минлесхоза зафиксировано 470 случаев лесных пожаров на площади более 3700 га. В Беларуси в этом году уже зафиксированы трагические случаи, произошедшие из-за горения сухой растительности. Так, спасатели ликвидировали крупный пожар в деревне Понарка в Гродненской области, где сгорели шесть домов.

На территории ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» в текущем году уже зафиксированы 8 случаев возгораний на территории 8,6 га. Сухая ветреная погода с повышением температуры воздуха способствует высокой вероятности возникновения пожаров и на территории нашего района.

8 апреля решением районной комиссии по чрезвычайным ситуациям введен запрет на посещение лесов по всему району. Это нелишние меры. Так, только в Ивьевском лесничестве с начала сезона произошло 6 возгораний на площади 3,9 га. И все они произошли по причине горения сухой растительности на землях, прилегающих к территории гослесфонда.

Весенний период по всей стране всегда пожароопасен: горят леса и торфянники, под угрозой оказывается имущество и здоровье людей. К сожалению, каждый год весенние пожары уносят и жизни людей.

Причиной таких пожаров чаще всего становится человек, а именно уборка на приусадебном участке – сжигание сухой травы и мусора. Экологи напоминают: выжигание сухой растительности и уничтожение в огне отходов может привести к истощению биоразнообразия, деградации почв, загрязнению атмосферного воздуха и к другим неблагоприятным для природы последствиям.

Кроме того, бытовое сжигание мусора является источником попадания отравляющих, опасных химических веществ в организм человека.

Профилактика лесных пожаров

В пожароопасный сезон (пожароопасный сезон - часть календарного года, в течение которого возможно возникновение лесного пожара) запрещается:

разводить костры в хвойных несомкнувшихся древостоях и молодняках 1 класса возраста, на участках поврежденного леса (ветровал и бурелом), торфяниках, в местах с подсохшей травой (допускается разведение костров (в том числе с использованием приспособлений: мангалов, барбекю, гриль, газовых плит и т.п.) на обустроенных площадках окаймленных минерализованной (очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,25 м, а также в местах, исключающих повреждение огнем крон, стволов и корневых лап растущих деревьев, кроме запрещенных участков, по миновании надобности костер должен быть потушен до полного прекращения тления);

оставлять непотушенные источники горения, тления (горящие спички, окурки и др.);

применять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;

оставлять промасленные или пропитанные легковоспламеняющимися и иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.);

заправлять топливные баки машин и механизмов в неустановленных местах, а также при работающих двигателях; использовать машины с неисправностями, приводящими к вытеканию легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

выжигать сухую траву на землях лесного фонда;

хранить на противопожарных разрывах и заслонах, минерализованных полосах и т.п. лесопродукцию (древесину и пр.).

В государственном лесном фонде с целью профилактики среди населения установлены аншлаги, панно, информационные знаки единого образца. На всех знаках, аншлагах, панно имеются контактные телефоны. Государственная лесная охрана призывает Вас бережно относиться к установленным знакам, панно, аншлагам. Также информируем о том, что в гослесфонде установлены фотоловушки, которые фиксируют нарушения, совершаемые в гослесфонде (выброс мусора, вывозка лесоматериала, незаконная рубка или повреждение деревьев). Для профилактики и поиска виновных лиц используется квадракоптер.

Административная ответственность

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее ущерба, чреваты последствиями. Статьи 15.29. КоАП Республики Беларусь «Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках» влечет предупреждение или наложение штрафа до 25 БВ (675 руб.). Если же нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса либо торфяника виновному лицу грозит штраф от 25 БВ (675 руб.) до 50 БВ (1350 руб.)

Статья 15.57. «Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов» влечет наложения штрафа от 10 БВ (270 руб.) до 40 БВ (1080 руб.).

Статья 15.58. «Разведение костров в запрещенных местах» влечет наложение штрафа до 12 БВ (324 руб.).

Лесная охрана подготовилась

В соответствии с планом организационно-подготовительных мероприятий, лесоохранная служба лесхоза подготовилась к пожароопасному сезону. Обеспечена готовность специальной техники, оборудования, которые используются при тушении лесных пожаров. Обеспечена готовность к эксплуатации пожарно-наблюдательных вышек, проводятся многие противопожарные мероприятия в соответствии с правилами противопожарной безопасности. В лесхозе и лесничестве имеются карты-схемы с нанесением шлагбаумов, аншлагов, мест отдыха, а также лесных пожаров за последние 5 лет. Проведена техническая учеба со служащими государственной лесной охраны по исполнению законодательства об использовании, охране, защите и восстановлении лесов, природоохранного законодательства, ведении административного процесса и дел об административных правонарушениях с составлением соответствующих документов и т.д.

Граждане! Будьте благоразумны и бдительны! Берегите наше зеленое богатство. Заметив загорание леса незамедлительно сообщите о пожаре по телефонам 6-00-55, 6-00-56 (Ивьевское лесничество), 2-17-16,6-29-75 (Ивьевский лесхоз), или в службу МЧС по телефонам 101, 112.При возможности, примите мероы к ликвидации возгорания.

В. ЦАРЕВИЧ, лесничий Ивьевского опытно-производственного лесничества.