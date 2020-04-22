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2019 год назвали самым жарким в Европе за всю историю наблюдений

22.04.2020 15:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2019 год в Европе признали самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом говорит информация программы «Коперник» Службы по контролю за изменением климата ЕС (C3S), пишет BBC.


Фото: Reuters

Интересно, что 11 из 12 самых жарких годов в Европе пришлись на период после 2000 года. По данным C3S, за последние пять лет температура в регионе оказалась на 1−2°C выше в сравнении со второй половиной XIX века.

В 2019 году в некоторых районах температура воздуха на 3−4°С превышала норму. Во Франции и Германии «волны тепла» побили исторические максимумы, пишет The Guardian. В целом во всем мире 2019 год занял второе место по величине средних температур после 2016 года. 

 
 
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Интересно, что 11 из 12 самых жарких годов в Европе пришлись на период после 2000 года.
 
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