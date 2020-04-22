|
2019 год назвали самым жарким в Европе за всю историю наблюдений
Источник материала: Tut.by
2019 год в Европе признали самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом говорит информация программы «Коперник» Службы по контролю за изменением климата ЕС (C3S), пишет
Интересно, что 11 из 12 самых жарких годов в Европе пришлись на период после 2000 года. По данным C3S, за последние пять лет температура в регионе оказалась на 1−2°C выше в сравнении со второй половиной XIX века.
В 2019 году в некоторых районах температура воздуха на 3−4°С превышала норму. Во Франции и Германии «волны тепла» побили исторические максимумы,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интересно, что 11 из 12 самых жарких годов в Европе пришлись на период после 2000 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)