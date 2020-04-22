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Редкий случай: Мингорсуд отменил два штрафа активисту

22.04.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Валентин Троцкий был дважды осужден к штрафам в 50 и 30 базовых величин судом Фрунзенского района г. Минска за участие в акциях протеста 7 и 20 декабря 2019 года против «углубленной интеграции» Беларуси и России.

Тогда судьи посчитали, что активист незаконно принял участие в митингах, чем нарушил Закон «Об массовых мероприятиях».

Однако надлежащим образом мужчина о датах и решении суда уведомлен не был, в судебных заседаниях участия не принимал. О том, что в отношении него были вынесены огромные штрафы, Валентин Троцкий узнал только 9 марта из смс-сообщения судебного исполнителя.

У него же мужчина смог ознакомится с постановлениями судов, из которых стало понятно, что адрес фактического проживания Валентина Троцкого был указан не верно.

Мужчина с помощью правозащитников «Весны» подготовил жалобы в Минский городской суд на вынесенные постановления Фрунзенского района, где указал, что и судьей Юлией Крепской, и судьей Марией Ерохиной было нарушено его право на участие в рассмотрении дела об административном правонарушении.

«Поскольку повестки я не получал, вины во вменяемом мне административном правонарушении я не признаю, письменного ходатайства о рассмотрении дела в моё отсутствие я не подавал, не уклонялся от явки в орган, ведущий административный процесс, и по объективным причинам не мог известить орган, ведущий административный процесс, о наличии препятствий к явке на рассмотрение дела об административном правонарушении, постановлением судьи суда Фрунзенского района г. Минска, вынесенным без моего участия в рассмотрении дела об административном правонарушении, нарушено моё право на участие в рассмотрении дела об административном правонарушении», - подчеркнул Валентин Троцкий в своих жалобах.

Он просил Мингорсуд признать обе жалобы обоснованными и отменить постановления суда Фрунзенского района г. Минска от 26 декабря 2019 года и 9 января 2020 года. А в адрес судебного исполнителя направить документ о приостановлении взыскания суммы штрафа в размере 30 и 50 базовых величин.

Судья Минского городского суда Максим Лапко рассмотрел обе жалобы Валентина Троцкого и пришел к выводу, что суд Фрунзенского района дважды лишил мужчину возможности дать объяснения по существу административных правонарушений, за которые он привлекался к административной ответственности.

А поскольку выяснение всех обстоятельств имеет существенное значение для правильного разрешения дел и вынесения по ним законных и обоснованных постановлений, Мингорсуд посчитал, что есть основания для отмены постановлений и направления дел на новое рассмотрение.

Юрист Правозащитного центра «Весна» Алексей Лойко отмечает:

«Судья Мингорсуда при рассмотрении жалоб обратил внимание, что Валентин Троцкий не опрашивался при составлении протокола об административном правонарушении, что привело к тому, что правовая оценка его действий была произведена без выяснения всех обстоятельств, имеющих существенное значение при принятии решения. Всё это отражено в постановлении.

А вот почему на это не обратили внимание судьи районного суда?! Неужели не возникло никаких сомнений при изучении материалов дела об административном правонарушении?

И потом в один момент человек узнаёт, что у него «висит» задолженность аж в 80 базовых величин! Это означает, что судебный конвейер работал после акций настолько слаженно и «без сбоев», что судьи, штампуя решение одно за одним, совершенно не задумывались о том, что подобного рода заочные решения затрагивают гораздо больший круг правоотношений, нежели право на выражение мнения и на мирные собрания.

Это подчёркивает очень негативную тенденцию, потому что в арсенале судебных исполнителей очень много вариантов действий по взысканию штрафа. И может случиться так, что человеку денежные средства будут необходимы на жизненно важные цели, а их спишут с карточки точно также - заочно».
 
Теги: Минск
 
 
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Валентин Троцкий был дважды осужден к штрафам в 50 и 30 базовых величин судом Фрунзенского района г. Минска за участие в акциях протеста 7 и 20 декабря 2019 года против...
 
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