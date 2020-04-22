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Белорусский парламент принял заявление в связи с 75-летием Великой Победы

22.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусский парламент принял заявление в связи с 75-летием Великой Победы

Белорусский парламент принял заявление в связи с 75-летием Великой Победы. Сегодня его рассмотрел на своем заседании Совет Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова выразила уверенность, что принятие заявления еще раз подчеркнет значение Великой Победы для белорусского народа, станет напоминанием, какой ценой завоеван мир на земле, будет способствовать предотвращению попыток исказить историческую правду о Великой Отечественной войне.

Ранее заявление рассмотрела Палата представителей. Как сообщалось, в нем говорится, что моральный долг нынешнего и будущего поколений — с уважением к павшим и гордостью нести знамя Великой Победы и сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне.

Вклад белорусского народа в Великую Победу увековечен в истории. «Белорусы плечом к плечу вместе с другими народами Советского Союза ковали Победу на фронтах Великой Отечественной войны», — сказано в заявлении. В нем также отмечается, что белорусское партизанское движение стало уникальным примером подлинного народного сопротивления, мужества и самоотверженности.

https://www.belta.by

 
 
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Белорусский парламент принял заявление в связи с 75-летием Великой Победы. Сегодня его рассмотрел на своем заседании Совет Республики, передает...
 
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