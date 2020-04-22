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В Украине продлили карантин по 11 мая

22.04.2020 15:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 22 апреля.

«Мы примем решение о продлении карантина до 11 мая. Поскольку, по расчетам Национальной академии наук, пик мы ожидаем между 3 и 8 мая. У нас есть очень четкий план выхода», - подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль перед принятием соответствующего проекта постановления.

Шмыгаль отметил, что начало выхода из карантина станет возможным лишь при условии, если в течение 10 дней процент обнаруженных случаев заболевания в стране не будет меняться и будет колебаться в пределах 5-7%, не более.

Министр здравоохранения добавил, что планируется, в частности, разрешить перевозку общественным транспортом лиц, изъявивших желание стать донорами крови. Также планируется разрешить привлекать к работе трудящихся, которым необходим обязательный медицинский осмотр, без прохождения такого осмотра, поскольку из-за карантина проведение таких медосмотров усложнено, сообщает ukrinform.ru.

Напомним, карантин в Украине был введен с 12 марта, а затем продлен до 24 апреля.

В Украине на карантин закрыты учебные и торговые заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

 
 
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Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 22 апреля.
 
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