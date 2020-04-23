Партизанская война с короновирусом: провизор из Рубеля помогла обезопасить работу минской компании

Источник материала: Виртуальный Брест

Эпидемия короновируса, как любая экстремальная и угрожающая ситуация, помогает отчетливо понять, среди каких людей мы живём и каковы мы сами. Если вы уже достаточно начитались и наслушались всяких тревожных новостей, предлагаем вам простую и позитивную историю о взаимопомощи.





фото - иллюстрация, maxpark.com

Директор одной из минских компаний Анатолий Фёдорович столкнулся с проблемой покупки антисептика для сотрудников, так как добыть его в объёмах, необходимых для целой организации, оказалось сложнее, чем отыскать цветок папоротника на Ивана Купалу.

Как ответственный руководитель, Анатолий обзвонил все минские аптеки и понял, что сотрудники, не перешедшие на дистанционную работу, останутся без профилактики.

Пришлось расширить критерии поиска на «таблетке» — мало ли, может можно заказать в регионах. К удивлению нашего героя, достаточное количество необходимого товара оказалось в небольших районных аптеках.

«Позвонил в первую попавшуюся из списка аптеку №103 агрогородка Рубель, уточнил наличие. Провизор оказалась очень радушной женщиной, внимательно выслушала, спросила, для каких целей я желаю приобрести большой объём, посоветовала наиболее эффективное средство», — говорит Анатолий.

Когда же дело дошло до заказа, выяснилось, что переправить антисептик в Минск из Рубеля не так-то просто, ведь городок маленький, курьерской службы нет, почтовые отправления не входят в услуги аптеки, да и расстояние — половина страны.

«Представляете, узнав, что я не из местных, провизор Светлана сама предложила организовать доставку антисептика в столицу, — радостно говорит Анатолий, обретший, кажется, веру в человечество после долгих лет работы среди акул бизнеса.

— Она 15 километров подвозила на собственном транспорте до маршрутки, всё для того, чтобы люди могли защититься во время эпидемии.

После моего предложения «отблагодарить», Светлана сказала, чтобы я и думать забыл, иначе её помощь добрым делом не назовёшь. Для меня оказалось полной неожиданностью, что незнакомый человек вот так проникся моей проблемой, потратил личное время и бескорыстно помог быстро решить вопрос.

У нас в Минске это, к сожалению, большая редкость. Знаете, я вспомнил рассказы о войне, когда партизаны заходили в дома к местным, где их бескорыстно кормили и лечили, а сами партизаны принимали к себе тех, кто вынужден был бежать от захватчиков. У нас ведь сейчас тоже своего рода война, только с вирусом. Спасибо Вам огромное, Светлана, за отзывчивость и оперативное решение моей проблемы. Сегодня мы получили средство. Не зря говорят, что в провинции люди добросердечные и готовы бескорыстно помогать», — говорит Анатолий, надеясь, что провизор Светлана из аптеки №103 агрогородка Рубель прочтёт эту статью.

А мы надеемся, что благодаря людям, которым небезразлична безопасность и здоровье других, мы сможем пережить любую напасть, а добрых поступков станет больше.

Рубе́ль аграгарадок у Столінскім раёне Брэсцкай вобласці

Частное предприятие "Аспект-Бел" интнрнет-магозин

chitatel.by директор Анатолий Харитонович