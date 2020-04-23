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«Домашние LOVE концерты» ждут брестчан (и не только) в онлайн. Где, когда, почему бесплатно?
23.04.2020 20:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Творческое объединение артистов и музыкантов «Love Concert», известное зрителям проектами #ЛЮБОВЬ, Служебный и Железнодорожный роман, и фестивалем "Любовь есть" представляют серию музыкальных онлайн-вечеров под названием «Домашний LOVE концерт».
Сегодня свой "Домашний LOVE концерт" даст певица и актриса, художественный руководитель "Театра Напротив" Ирина Пашечко.
«Домашние LOVE концерты»
Вт 28.04 – Юрий Харевич
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