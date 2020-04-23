«Домашние LOVE концерты» ждут брестчан (и не только) в онлайн. Где, когда, почему бесплатно?

Источник материала: Виртуальный Брест

Творческое объединение артистов и музыкантов «Love Concert», известное зрителям проектами #ЛЮБОВЬ, Служебный и Железнодорожный роман, и фестивалем "Любовь есть" представляют серию музыкальных онлайн-вечеров под названием «Домашний LOVE концерт».







Концерты будут проходить каждый вторник и четверг* в 21.00 в прямом эфире на странице Love Concert в Инстаграм: loveconcert_brest



«Мы планируем душевные музыкальные вечера, в которых будут песни под гитару, стихи, проза, живое общение. Они будут недолгие, не более получаса каждый – пока пьётся одна чашка кофе или чаю – но если гости эфира попросят наших артистов задержаться, мы это обязательно сделаем», - рассказал автор проекта Игорь Пашечко.



Начал онлайн-вечера музыкант, поэт и композитор Сергей Дутчик.

Сегодня свой "Домашний LOVE концерт" даст певица и актриса, художественный руководитель "Театра Напротив" Ирина Пашечко.



Подписывайтесь и заходите в гости!

«Домашние LOVE концерты»

Вт 28.04 – Юрий Харевич



Чт 30.04 – Наталья Руцкая и Александр Крутиков



*Сб. 2.05 - Игорь Пашечко - эфир в день рождения



Вт 5.05 – Влад Филиппов



Чт 7.05 – Елена Надольская



Чт 21.05 - Николай Колосей - эфир в день рождения