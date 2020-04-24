ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Бресте ветеранам вручили юбилейные медали

24.04.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Медали «75 лет Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» получили пятеро ветеранов.

В Бресте ветеранам вручили юбилейные медали

Их биографии овеяны славой. Анна Воронова на фронт попала в 1942 году. Служила в авиационном батальоне, воевала на 1-м Украинском фронте, участвовала в Сталинградской битве, освобождении Днепропетровска, Киева, дошла до Берлина. Николай Гринев воевал на 3-м Белорусском фронте, освобождал Ригу. Таисия Козырь-Павловская с ноября 42-го по ноябрь 43-го была в партизанском отряде. Маил Майлян - работник тыла. Петр Светкин на фронте с 44-го, участвовал в войне с Японией.

Поздравляя ветеранов, первый зампредседателя горисполкома Вадим Кравчук сказал: «С каждым годом вас становится все меньше. Наша задача – создать условия, чтобы вы побыли подольше с нами. На ваших примерах мы всегда воспитываем нашу молодежь».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Медали «75 лет Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» получили пятеро ветеранов. Их биографии овеяны славой. Анна Воронова на фронт попала в 1942 году....
 
Новости дня
Новости разные
 
Бесправница на «Яндекс.Такси» устроила ДТП с электробусом. Прав ее лишили пять лет назад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика