В Бресте ветеранам вручили юбилейные медали

Источник материала: Виртуальный Брест

Медали «75 лет Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» получили пятеро ветеранов.





Их биографии овеяны славой. Анна Воронова на фронт попала в 1942 году. Служила в авиационном батальоне, воевала на 1-м Украинском фронте, участвовала в Сталинградской битве, освобождении Днепропетровска, Киева, дошла до Берлина. Николай Гринев воевал на 3-м Белорусском фронте, освобождал Ригу. Таисия Козырь-Павловская с ноября 42-го по ноябрь 43-го была в партизанском отряде. Маил Майлян - работник тыла. Петр Светкин на фронте с 44-го, участвовал в войне с Японией.

Поздравляя ветеранов, первый зампредседателя горисполкома Вадим Кравчук сказал: «С каждым годом вас становится все меньше. Наша задача – создать условия, чтобы вы побыли подольше с нами. На ваших примерах мы всегда воспитываем нашу молодежь».