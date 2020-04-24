Отменяются месячные лимиты на посылки в 200 евро и лимит в 300 евро при пересечении границы

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси подписал указ №146, по которому в стране отменяется общемесячный лимит на посылки в 200 евро, а также лимит в 300 евро для тех, кто ездил за границу чаще чем раз в три месяца. При этом лимит в 22 евро за одну посылку остается, как и беспошлинный лимит в 500 евро при пересечении границы.





Указ вступит в силу с первого числа месяца, «следующего за месяцем его официального опубликования», сообщает сайт президента. Пока неизвестно, когда точно будет официальное опубликование. Если документ будет опубликован в апреле, то уже в мае новые лимиты станут действовать. Если в мае, то нововведения заработают с июня.

Так что, можно заказывать сколько угодно посылок?

По сути, скоро можно будет заказывать сколько угодно посылок, хоть на 1000 евро, хоть на 2000. Важно, чтобы стоимость одной не превышала 22 евро, а ее вес был не более 10 килограммов. Тогда пошлину платить не придется.

Однако важно помнить, что с 1 января нынешнего года пошлина за превышение лимитов снижена вдвое: с 30% до 15% при превышении стоимости или с 4 до 2 евро за превышение веса. Если посылка превышает лимиты и по стоимости, и по весу, то, как правило, таможенники выбирают большее превышение.

Теперь можно возить из-за границы каждый месяц на 500 евро?

Что касается беспошлинных лимитов при пересечении сухопутных границ Беларуси (для самолетов свои правила: сумма до 10 тыс. евро и вес до 50 килограммов), то теперь можно будет привезти товаров на 500 евро каждый месяц вне зависимости от того, сколько раз пересекаешь границу.

Сейчас, если ты ездишь за границу чаще раза в три месяца, то беспошлинно можно провозить товары на сумму не больше 300 евро и общим весом до 20 килограммов. Вскоре этой нормы не будет.

Кстати, для ввоза товаров из-за границы с 1 января также действуют новые правила. Напомним, от понятия «неделимый товар» отчасти избавились, потому платить пошлины при ввозе крупногабаритной техники мы будем меньше.

Напомним, лимит в 200 евро ввели 1 января прошлого года. До этого больше трех лет мы не могли заказать посылок больше чем на 22 евро в месяц. Норма в 300 евро и 20 килограммов заработала в апреле 2016 года. Правда, те, кто пересекал границу реже раза в три месяца, могли пользоваться лимитами в 1500 евро и 50 килограммов, с января 2020 года это сделать уже невозможно.