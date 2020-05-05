|
Найденная на улице кошка показала женщине котят после её просьбы – и это было очень мило
Источник материала: СТВ
Женщина заметила у себя во дворе кошку и начала её подкармливать. Через некоторое время животное доверилось новой знакомой и показало своих котят.
Как
Подружившись с кошкой, Шиа поняла, что перед ней молодая мама. Приор попросила гостью показать ей своих котят. Словно поняв просьбу женщины, на следующий день животное привело к ней детёнышей.
Сначала пушистые малыши боялись Приор и смотрели на неё из-под сарая, но затем набрались храбрости и вышли. Уже через 15 минут Шиа смогла погладить котят.
После этого случая женщина забрала кошку и её детей к себе домой. Главу семейства кошачьих Приор собирается оставить у себя, а котят планирует передать в хорошие руки, когда малыши достаточно окрепнут и смогут расстаться с матерью.
Ранее мы рассказывали ещё одну трогательную историю. Мама-кошка принесла своего котёнка в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина заметила у себя во дворе кошку и начала её подкармливать. Через некоторое время животное доверилось новой знакомой и показало своих котят.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)